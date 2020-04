Coronavirus, lo studio di Gimbe: «Liguria ancora in fase 1, +14% di casi dal 22 al 29 aprile»

C’è anche la Liguria fra le tre Regioni che secondo la Fondazione Gimbe si troverebbero ancora in fase 1, e dunque affatto fuori dall’emergenza coronavirus.

La fondazione, ente indipendente senza scopi di lucro specializzata in analisi scientifica, da inizio epidemia sta raccogliendo ed elaborando i dati diffusi dalla Protezione Civile Nazionale, e ha recentemente messo a punto un grafico in cui ha posizionato le varie Regioni italiane sulla base dell’andamento dell’epidemia. E a pochi giorni dal 4 maggio, data in cui dovrebbe iniziare la tanto agognata fase 2, e nella settimana in cui la Liguria di fatto ha anticipato, in parte, i provvedimenti previsti dal governo, la situazione non appare rosea stando ai ai dati elaborati.

Liguria, Piemonte e Lombardia, insieme con la provincia autonoma di Trento, sono infatti nell’area “rossa” del grafico: nella settimana che va dal 22 al 29 aprile secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile si ha avuto un incremento di casi del 14%, pari a circa 500 nuovi contagi ogni 100.000 abitanti, e cioè la percentuale più alta rispetto a tutte le regioni. Lo studio conferma che gli ospedali si stanno alleggerendo - meno ricoverati e meno terapie intensive in tutta Italia, Liguria compresa - ma nuovi casi e decessi non riflettono quella curva piatta che ci si aspetta per ripartire e che la Commissione Europea auspica per ricominciare ad aprire.

Appare anche chiaro, dallo studio, che la situazione - come già detto più volte - è differente di regione in regione: l’80% dei nuovi casi si concentra in cinque regioni del nord, che sono quelle in cui però si concentreranno anche la maggior parte delle persone che torneranno al lavoro. E la Liguria, con il Piemonte, è la regione in cui l’incremento dei casi è maggiore, superiore alla media nazionale.

L’analisi nello specifico della Liguria mostra come i casi totali da inizio emergenza (compresi i deceduti e i guariti) siano 7.889. Di questi, il 14,6% è composto dai decessi e il 35,6% dai positivi in isolamento domiciliare.

La nota positiva riguarda i guariti, la percentuale più alta (40,1%). A livello provinciale, Genova resta la provincia in “area rossa”, quella con più casi, seguita da Savona. Imperia è in area “gialla”, quella della Spezia invece è in area verde.

Va detto che i nuovi casi registrati in Liguria - che ha il 3,9% dei contagi di tutta Italia - poco hanno a che fare con la maggiore libertà di questa settimana: le conseguenze del parziale allentamento del lockdown si vedranno soltanto tra due-tre settimane, tempo di incubazione medio del virus. E l’aumento di nuovi casi dipende, anche, dall’aumento dei tamponi effettuati sulla popolazione, fattore su cui sia Alisa sia il presidente della Regione hanno più volte insistito.

