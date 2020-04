La Liguria è la seconda regione 'più anziana' d'Europa

Dopo Chemnitz in Germania, la Liguria è la regione 'più anziana' d'Europa. È quanto emerge dalle statistiche pubblicate oggi da Eurostat riferite al 2019. Il dato riveste un'importanza particolare visto che le persone anziane sono considerate quelle più a rischio di contagio da coronavirus.

Nel 2019 il 20.3% della popolazione europea era sopra i 65 anni, 0,3 punti percentuali in più rispetto a un anno prima e 2,9 punti percentuali in più rispetto alla quota corrispondente di un decennio prima.

In tutti gli Stati membri dell'UE, la percentuale più elevata di anziani nella popolazione totale nel 2019 è stata osservata in Italia (22,8%), seguita da Grecia (22,0%), Portogallo e Finlandia (21,8% ciascuno), Germania (21,5%) e Bulgaria (21,3%). Le quote più basse sono state registrate in Irlanda (14,1%) e in Lussemburgo (14,4%).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A livello regionale, le quote più elevate di persone anziane sono situate a Chemnitz (28,9%) in Germania, seguite da Liguria (28,5%) in Italia, Ipeiros (27,0%) in Grecia, Limousin (26,7%) in Francia e Sassonia-Anhalt (26,5%) in Germania. Le quote più basse sono state registrate a Mayotte (2,7%) e Guyane (5,8%) in Francia e a Ciudad Autónoma de Melilla (10,7%) in Spagna.