Liguria, primi 3 positivi registrati sull'app "Immuni"

Sono 3 i liguri positivi che si sono registrati sulla app "Immuni" per avvertire chi è entrato, anche accidentalmente, a contatto con loro.

Dunque entra nel vivo la sperimentazione dell'applicazione in Liguria: il progetto è nato dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Regioni, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e le società pubbliche Sogei e PagoPa. L'obiettivo è contare su un aiuto tecnologico per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici.

E dunque in Liguria per la prima volta tre soggetti positivi al Covid-19 (tutti e tre sotto la tutela di Asl3 Genovese) si sono registrati e hanno inserito l'alert nella app. «Saranno avvisati tutti coloro con cui hanno avuto contatti - ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Si tratta di uno strumento in più per tracciare il contagio».

Come funziona "Immuni"

"Immuni" è una app scaricabile su PlayStore e AppStore, che non raccoglie nome, cognome o data di nascita, nè numero di telefono, n+ indirizzo mail, nè la posizione o i movimenti di chi la scarica.

Funziona tramite bluetooth, che deve rimanere attivato: gli utenti che risultano positivi al virus possono caricare le loro chiavi crittografiche sul server di Immuni, e questo consente la app di avvertire del rischio di contagio gli utenti con cui sono stati a contatto. Più precisamente, la app manda un segnale di allerta a tutti coloro che sono stati trovati (secondo quanto rilevato dal bluetooth) a una distanza inferiore ai 2 metri dal contagiato, per un tempo superiore ai 15 minuti. Ovviamente, funziona solo se sia la persona positiva sia gli altri hanno scaricato e attivato Immuni (e il bluetooth).

Gli utenti che vengono avvertiti dall’app di un possibile contagio possono isolarsi per evitare di contagiare altri. Così facendo, aiutano a contenere l'epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità. Venendo informati tempestivamente, inoltre, gli utenti possono contattare il proprio medico di medicina generale e ridurre così il rischio di complicanze.

Coronavirus: la situazione in Liguria

Questa la situazione dell'emergenza coronavirus in Liguria, aggiornata alla serata di venerdì 12 giugno 2020. I numeri tra parentesi rappresentano l'aumento o la diminuzione del parametro rispetto al giorno precedente. Le persone attualmente positive sono 2.086 (-81), 106 (-4) gli ospedalizzati, di cui 3 in terapia intensiva / UTI.

Gli asintomatici sono 1.980 (-77), di cui 143 in isolamento domiciliare (+3), i guariti non più positivi sono 6.269 (+86). I casi totali da inizio emergenza sono 9.869 (+7), i deceduti sono 1.514 (+2) e i tamponi 124.320 (+1.666).

Gli ospedalizzati sono così divisi: Asl1 = 17 (1 UTI), Asl2 = 34 (1 UTI), Asl3 Villa Scassi = 24, San Martino = 10 (1 UTI), Galliera = 8, Asl4 = 5, Asl5 = 8. I positivi sono così divisi per province: IM = 227 (-1), SV = 318 (-4), GE = 1.477 (-73), SP = 62 (-3), non assegnati = 2 (+0). Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 467: Asl1 = 85, Asl2 = 106, Asl3 = 173, Asl4 = 49, Asl5 = 54.