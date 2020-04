Coronavirus: diminuiscono gli ospedalizzati, ma aumentano ancora i positivi

Oltre 5.100 positivi e ancora oltee cento nuovi contagi in un giorno. È la fotografia della Liguria, da poco entrata nella fase 2 dell'emergenza coronavirus, a martedì 28 aprile.

Martedì pomeriggio erano infatti 5.119 i casi positivi totali in Liguria, con una variazione di 35 unità sugli attualmente positivi rispetto a lunedì sera, e dei casi totali oltre la metà è registrata in provincia di Genova, ben 3.024. La situazione negli ospedali continua con il trend positivo: 799 le persone ricoverate, 81 in Terapia Intensiva, in calo rispetto ai giorni scorsi.

Le persone che invece si stanno curando a casa sono 2.772, e cioè 29 in più rispetto a lunedì, e i guariti sono 8 in più, per un totale di 1.512.

Il dato che continua a fare paura è quello dei decessi: in Liguria sono morte 1.139 persone anche per infezione da covid-19, anche se il numero registrato tra lunedì e martedì è il più basso da diversi giorni. Sono infatti 13 le persone che non ce l’hanno fatta nelle ultime 24 ore. In sorveglianza attiva, monitorate perché possibile casi sospetti, ci sono 1.882 persone.

Alisa, un numero per medici di famiglia e rsa per intercettare pazienti positivi

Alisa ha annunciato martedì pomeriggio di avere attivato un numero dedicato attivo dal lunedì a sabato dalle 9 alle 17 cui rsa e medici di famiglia possono rivolgersi per avere una consulenza su casi sospetti di coronavirus.

Il numero è stato attivato in collaborazione con il San Martino: all’altro capo della linea personale medico dell’équipe del professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico. Obiettivo, offrire in tempo reale una consulenza per intercettare, nel più breve tempo possibile, situazioni di rischio per pazienti con sospetta malattia Covid-19 e adottare precocemente ogni strategia di prevenzione disponibile.

Coronavirus, il bollettino di oggi a livello nazionale

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2.091 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.205, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.863 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri. 19.723 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 630 pazienti rispetto a ieri. 83.619 persone, pari al 79% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 382 e portano il totale a 27.359. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 68.941, con un incremento di 2.317 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.744 in Lombardia, 15.506 in Piemonte, 12.003 in Emilia Romagna, 8.601 in Veneto, 5.896 in Toscana, 3.571 in Liguria, 4.562 nel Lazio, 3.334 nelle Marche, 2.802 in Campania, 2.919 in Puglia, 1.565 nella Provincia autonoma di Trento, 2.143 in Sicilia, 1.239 in Friuli Venezia Giulia, 1.990 in Abruzzo, 910 nella Provincia autonoma di Bolzano, 275 in Umbria, 772 in Sardegna, 209 in Valle d’Aosta, 764 in Calabria, 205 in Basilicata e 195 in Molise.

Gaslini, ragazza di 17 anni muore per polmonite: negativa al tampone

Una ragazza di 17 anni è morta martedì pomeriggio all'ospedale Gaslini di Genova, dove era ricoverata da alcuni giorni dopo il trasferimento dall'ospedale di Pietra Ligure.

La giovane è morta per una polmonite interstiziale, una delle patologie causate dal coronavirus. La direzione sanitaria del Gaslini, però, ha sottolineato che «tutti gli accertamenti e le ricerche di infezione da coronavirus condotti presso l'Istituto sono risultati negativi: tamponi, lavaggio Broncoalveolare e sierologia», e che la diagnosi dei medici è quella di una patologia infettiva non correlata a covid-19.

Costa Deliziosa, sbarchi completati entro il 3 maggio

«La Protezione civile regionale - ha detto l'assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone - continuerà a seguire gli sbarchi protetti per accompagnare le operazioni, che stanno procedendo senza problemi, secondo il cronoprogramma stabilito e le indicazioni condivise. La nave rimane covid free. Per questo, abbiamo deciso di sospendere le riunioni quotidiane del tavolo emergenziale, che ovviamente sarà tornerà a riunirsi nel caso non auspicato in cui dovessero verificarsi eventuali criticità».

«Nel fine settimana appena trascorso - aggiunge Giampedrone - sono scesi 110 componenti dell’equipaggio: a bordo rimangono 782 unità, tra cui anche 40 italiani. Le operazioni legate ai loro sbarchi proseguiranno per alcune settimane, anche perché molti sono extraeuropei per i quali è necessario organizzare trasferimenti aerei. Sulla nave ci sono, ad oggi, anche 52 passeggeri, di cui 5 italiani e 47 stranieri: per loro abbiamo programmato il completamento degli sbarchi entro domenica prossima, il 3 maggio. Confermiamo l’assenza di casi di coronavirus a bordo», conclude Giampedrone.

"Fase 2" dal 4 maggio: mascherine obbligatorie al chiuso

Da lunedì 4 maggio parte ufficialmente la "fase 2" in tutta Italia, lo ha annunciato il premier Conte in conferenza stampa spiegando anche che non si tratterà di un "liberi tutti", per non vanificare i sacrifici di queste settimane. «Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi - ha detto Conte - anche nelle relazioni famigliari bisogna stare attenti e rispettare le norme di distanziamento».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bisognerà poi adottare le precauzioni e usare «i dpi, a questo fine abbiamo sollecitato il commissario Arcuri che interviene a calmierare e fissare il prezzo di mercato delle mascherine, avremo un prezzo equo per remunerare le imprese che lavorano in questo settore, ma non consentiremo altro. Il prezzo sarà fissato per 0,50 euro per mascherine chirurgiche e dai dispositivi di protezione sarà eliminata l'Iva».