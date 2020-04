Coronavirus: superati i mille morti in Liguria, partiti gli sbarchi dalla Costa Deliziosa

I morti per coronavirus superano i mille in Liguria: nei giorni in cui si guarda con ottimismo al calo della curva del contagio, il numero dei morti - 30 in media al giorno - è quello che preoccupa di più, sommato al fatto che i nuovi contagi, complice anche l’aumento di tamponi giornalieri, si mantiene sui 100 casi in media al giorno.

Mercoledì erano 154 i nuovi contagi, 72 i nuovi guariti e 32 i morti, numeri che portano i positivi totali a 4.811 e che per il governatore ligure Giovanni Toti «confermano un trend ancora discretamente forte dell'infezione, ma certamente in fase calante, con un importante calo di pressione sui presidi ospedalieri che è ciò che ci rassicura di più in questo momento».

Il coronavirus sta mietendo vittime soprattutto tra gli anziani, in particolare quelli ammalati in casa di riposo: 1.002 a mercoledì sera i deceduti da inizio emergenza, poco sotto i guariti totali (1.085), che continuano fortunatamente e crescere. Calano anche i ricoverati, 952, e le terapie intensive, 92, ma restano dubbi sul fatto che i contagi si possano azzerare al 14 maggio come previsto dall’Osservatorio Nazionale della Sanità: «Più probabile a fine maggio», ha detto Toti. Che conta comunque di riaprire la regione, gradualmente, già a partire dal 4.

Il caso di Lavagna

A Lavagna, intanto, l’intero reparto di Medicina Interna è stato chiuso, con i pazienti trasferiti a Sestri Levante, e sanificato dopo che un paziente è risultato positivo soltanto al terzo tampone, effettuato dopo la morte.

La Asl 4 - visto che l'uomo non era stato curato con procedure covid-19 - ha quindi deciso di effettuare tamponi a tappeto nel reparto non covid, e dunque aperto ai familiari, in cui era stato ricoverato, trovando 4 operatori sanitari e 8 pazienti positivi al contagio.

Il reparto mercoledì è rimasto chiuso e tutti i ricoveri sono stati bloccati. La Asl4 ha annunciato la riapertura del dipartimento terminate le operazioni di bonifica.

Buoni spesa, nuova distribuzione. Il sindaco: «Graduatoria pubblica»

Parte oggi la distribuzione della seconda tornata di buoni spesa acquistati dal Comune di Genova grazie alle donazioni private e allo stanziamento di 100mila euro.

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha inoltre annunciato che la graduatoria delle persone risultate aventi diritto del voucher verrà resa pubblica, senza nomi. In questo modo sarà possibile sarebbe in che posizione ci si trova nell’elenco: «Gli aventi diritto riceveranno una mail o un sms tra mercoledì e giovedì per sapere dove dovranno presentarsi», ha precisato Bucci.

«Tra giovedì e venerdì - ha spiegato Bucci - sul sito del Comune sarà pubblicato l'elenco delle persone che hanno partecipato, non ci saranno i nomi ma ognuno potrà controllare in quale posizione della graduatoria si trova, così come stanno facendo anche al Comune di Milano».

Bonus operatori sanitari, Toti: «Sbloccheremo più fondi»

Il governatore ligure ha confermato che verrà riconosciuto un bonus di mille euro agli operatori sanitari in prima linea nella lotta al coronavirus. I fondi a disposizione, però, non consentono di coprire tutti i lavoratori delle cinque Asl liguri, oltre 23.000.

A mercoledì, infatti, il plafond ammontava a 8,7 milioni, di cui 6,5 da fondi nazionali, destinati a circa 8.500 lavoratori che hanno prestato servizio nei reparti più a rischio: pronto soccorso, malattie infettive, reparti convertiti a Covid, laboratori e radiologia.

Toti ha quindi annunciato che le risorse aumenteranno: «Pareggeremo quanto stanziato dal governo con altri 6 milioni, ma utilizzeremo criteri meritocratici». Circa la metà dei lavoratori del comparto sanità dovrebbero quindi riceve il bonus.

«Venerdì prossimo - ha aggiunto l’assessore alla Sanità Sonia Viale - abbiamo convocato il tavolo coi sindacati medici, dopodiché faremo la sintesi sulle proposte che abbiamo ricevuto. Il riconoscimento riguarderà tutti i profili impegnati veramente nell’emergenza».

Costa Deliziosa, partiti gli sbarchi

Arrivata in porto a Genova poco dopo le 13, la Costa Deliziosa ha concluso il suo viaggio in Liguria dopo oltre 4 mesi di navigazione: a bordo 1.519 passeggeri e 898 membri dell'equipaggio, che mercoledì sera hanno iniziano a sbarcare in maniera protetta.

A bordo non è stato registrato, infatti, nessun caso di coronavirus, e non ci sono persone in isolamento. La Asl 3 a comunque preso in carico la salma di una donna morta a bordo, con tutta probabilità per cause naturali, per sottoporla a tampone ed eliminare qualsiasi rischio.

«La salma presente a bordo è stata trasportata all’istituto di medicina legale del San Martino per l’esecuzione del tampone, anche se, a quanto afferma il personale medico di bordo, le cause del decesso sono ascrivibili ad altro - ha detto l'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giamopedrone - Si tratta di una scelta effettuata per eccesso di prudenza. Oggi sono sbarcati 540 passeggeri, entro domani si arriverà a quota 1400 con operazioni protette anche se la nave è covid free. Domani sera saranno rimasti a bordo circa 100 passeggeri, coloro che non possono tornare nel loro Paese di provenienza via gomma, come invece sta accadendo per quelli che sbarcheranno entro domani sera».

«Nei prossimi giorni - ha concluso Giampedrone - cominceranno a scendere i 900 membri dell’equipaggio, fino a che non resteranno sulla nave solo quelli necessari alle operazioni di manutenzione, un numero compreso tra 150 e 200».

L'itinerario di Costa Deliziosa, partita lo scorso 5 gennaio da Venezia per il Giro del Mondo, è stato modificato in seguito all'allerta di pandemia emessa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha portato le autorità dei paesi originariamente compresi nel viaggio ad applicare restrizioni per lo sbarco dei nostri ospiti. Per questo motivo dallo scorso 14 marzo, quando si trovava in Australia, la nave ha effettuato solo soste tecniche per il rifornimento.

Coronavirus, al San Martino 112 operatori sanitari positivi

Il reparto di Medicina del Lavoro dell’ospedale San Martino, hub regionale per la gestione del coronavirus, ha fornito un nuovo aggiornamento sui tamponi effettuati sugli operatori sanitari che presentavano sintomi.

A mercoledì erano stati effettuati 677 tamponi, di cui 112 sono risultati positivi: il 16,5% del totale delle persone sottoposte a test, ma il 2,3% della totalità dei professionisti che lavorano al policlinico, 4.866 persone.

Nel frattempo la Medicina del Lavoro sta acquisendo in questi giorni i risultati dei tamponi appena effettuati dai reparti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, consegnate al Gaslini 200mila mini mascherine donate per i bambini

Consegnate nella mattinata di mercoledì 22 aprile 200mila mini mascherine chirurgiche per i piccoli pazienti di tutti gli Ospedali pediatrici italiani. Sono state consegnate oggi al Presidente dell’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani da Imagro SpA, che ha deciso di donarle ai bambini accolti nei quattordici centri ospedalieri pediatrici dell’Aopi.