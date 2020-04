Coronavirus in Liguria, tutte le notizie. In arrivo mascherine e buoni spesa

Le persone positive al coronavirus covid-19 in Liguria sono salite a 2.918 nella serata di martedì 31 marzo 2020, con un incremento di 160 casi rispetto al giorno precedente. Salgono a 1.332 le persone curate nelle strutture cittadine, 15 in più rispetto a lunedì, mentre a domicilio di stanno curando 1.174 persone, 110 in più, in sorveglianza attiva (persone considerate possibili casi sospetti perché contatti di casi accertati o provenienti da zone a rischio) ci sono infine 3.371 persone, un incremento di circa 70 unità.

Aumentano purtroppo anche i deceduti: 31 persone sono morte nelle ultime 24 ore, per un totale di 428 morti dall’inizio dell’emergenza. Aumentano fortunatamente anche i clinicamente guariti, 412 persone che restano positive e sono al domicilio (35 in più in 24 ore). Salgono anche i guariti “totali”, che hanno 2 test consecutivi negativi: sono 68, e cioè 8 più di ieri).

«Il numero dei positivi - ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti- è legato ai risultati dei quasi 700 tamponi effettuati oggi, soprattutto nelle Rsa, in cui esistono dei cluster di infezione. Nel complesso, i numeri rientrano nel trend di cui si è parlato in questi giorni: gli ospedalizzati sono solo 15 in più e terapie intensive sono stabili. I numeri - precisa - ci confermano il rallentamento dell’epidemia, anche se siamo ancora in una fase molto alta a livello dei contagi. È necessario non mollare la presa sulle disposizione anti contagio»

Coronavirus, dal 1 aprile 60mila mascherine ai comuni della Liguria

Il presidente di Regione Liguria ha poi aggiunto: «Abbiamo ordinato 2 milioni di mascherine, che dovrebbero essere in arrivo un primo milione giovedì e un secondo milione sabato. Abbiamo pensato di destinarne 500mila al sistema produttivo, al personale esposto che opera nei servizi essenziali, ai porti e alle attività commerciali che sono rimasto aperte. Se avremo davvero in mano 1,5 milioni di mascherine, vorremmo distribuirle a tutti i cittadini, magari tramite le farmacie, grande distribuzione o i negozi di vicinato, in modo che ogni cittadino possa avere una mascherina. Se questi saranno i numeri, lo faremo appena arriveranno».

Speranza: «Misure di contenimento prorogate sino al 13 aprile»

Il mninistro della Salute, Roberto Speranza, ha intanto riferito in Senato che le misure di contenimento adottate sino a oggi verrano sicuramente prorogate «sino al 13 aprile», ovvero sino a Pasquetta. Il decreto ufficiale, però, ancora non è arrivato, e il governatore Toti aveva detto, martedì sera, che «il ritorno alla normalità non sarà di attualità per almeno altre 2 settimane, e si continuerà con questo schema sicuramente fino alla settimana dopo Pasqua, quando poi potrebbero esser prese lente e progressive determinazioni diverse, con grande prudenza e grande capacità di adattamento. Per ora non cambia nulla».

I test sierologi al personale ospedaliero e nelle rsa

«Sono partiti martedì 31 marzo i test sierologici sul personale ospedaliero - aggiunge il governatore - Sono stati effettuati circa 700 test, con positivi sotto il 3% nelle strutture testate finora. Nei prossimi giorni avremo a disposizione numeri più ampi sui test effettuati, ma non ci sono al momento evidenze di epidemia nosocomiali. Mercoledì partiranno test a campione sugli ospiti della Rsa e sui donatori di sangue».

La situazione negli ospedali

L'assessore alla Sanità Sonia Viale ha invece affrontato il tema legato alla situazione negli ospedali, spiegando: «Ci sono un serie di numeri che evidenziano l’enorme sforzo organizzativo effettuato dalla nostra sanità. Siamo passati da 99 a 1024 posti per la media intensità (dal 2 al 30 marzo), mentre per l’alta intensità dai 25 posti del 2 marzo siamo arrivati ai 183 del 30 marzo. Lo sforzo è davvero immane su tanti fronti. Tutte le persone e gli enti coinvolti stanno dando il massimo, da chi ha ruoli istituzionali ed è chiamato a prendersi le responsabilità delle scelte a chi lavora sul campo a chi svolge un compito nel garantire la manutenzione, i servizi di mensa o di pulizie».

«Un ringraziamento particolare - prosegue Viale - a tutta la macchina di gestione dei pronti soccorso, il Diar emergenza urgenza coordinato dal dottor Angelo Gratarola, che riesce ad assicurare a tutti in un momento di enorme afflusso, l’accesso ai nostri pronto soccorso grazie ad una azione di coordinamento che permette di calibrare le risposte e non sovraccaricare alcune strutture, soprattutto grazie all’ assorbimento del San Martino, capace di far tirare il fiato nei momenti più difficili agli altri ospedali, soprattutto nel genovese».

Il grande cuore dei cittadini e le donazioni delle fondazioni

Mentre il San Martino ha chiesto ai cittadini di prestare la massima attenzione alle raccolte fondi non ufficiali c'è chi beneficenza l'ha fatta per davvero: «Non è possibile dimenticare - conclude Viale - la grande generosità di tutti i cittadini, le diverse fondazioni e, in particolare, della Banca d’Italia, che ha donato 5 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo padiglione al San Martino e per i laboratori di diagnostica, fondamentali per test e tamponi».

È consentito portare i figli a prendere una boccata d'aria, lo stabilisce l'ordinanza regionale del 31 marzo. Restano vietati l'attività sportiva e il gioco. La circolare del Ministero inviata ai prefetti consente ora delle breve passeggiate genitori-figli nei dintorni di casa e il sindaco Marco Bucci ha comunicato ai cittadini di avere buon senso.

Sono circa 30mila i cittadini genovesi cui verrà consegnato il buono spesa elargito per far fronte all’emergenza coronavirus, pari al 5% della popolazione del capoluogo ligure: i dati sono stati forniti dal sindaco Marco Bucci a margine degli incontri con il terzo settore e gli uffici comunali impegnati nella redazione del protocollo da seguire per consentire a chi ne ha diritto di fare richiesta.

Per Genova, i fondi messo a disposizione dal governo sono pari a 3 milioni e 50mila euro, che verranno elargiti dal Comune di Genova attraverso buoni pasto del valore di 100 euro ciascuno che verrano consegnati al singolo cittadino (o ai singoli membri delle famiglie).

La situazione della navi da crociera

«Proseguono le operazioni per la gestione delle due navi Msc presenti al porto di Genova - ha precisato invece l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - La MSC Opera è stata dichiarata nave contaminata. A bordo ci sono 16 marittimi positivi e si registra un ricovero al Galliera dopo il decesso di un marittimo nei giorni scorsi. In questi 16 casi rientrano l’infermiere e il medico di bordo, che verranno sostituiti: abbiamo chiesto alla compagnia di incrementare l’assistenza a bordo con personale proveniente da altre navi non contaminate. Al momento ci sono 160 persone a bordo, ed è difficile farli sbarcare. Domani grazie alla disponibilità di Asl 3 effettueremo 32 tamponi su cittadini extra-comunitari che, se negativi, potranno partire con voli di linea per raggiungere il loro paese come concordato con l’autorità sanitaria marittima. Il nostro obiettivo è avere 80/90 marittimi a bordo, sperando che non ci siano aggravamenti tra chi è in isolamento cautelativo e anche i contatti di caso, che sono tutti isolati».

«Sempre dalla Msc Opera - aggiunge Giampedrone - mercoledì mattina faremo scendere una cittadina francese, positiva al Covid, che accompagneremo alla frontiera di Ventimiglia con un trasporto in sicurezza in collaborazione con il 118 e il consolato francese».

«Per quanto riguarda la MSC Splendida – aggiunge Giampedrone - i cittadini indiani e filippini presenti a bordo sono in attesa partire con voli charter dedicati, se i loro Paese di origine daranno il via libera, mentre 2 cittadini francesi verranno accompagnati in sicurezza da MSC in Francia. Sempre dalla MSC Splendida oggi sono sbarcati 42 marittimi italiani, e domani ne scenderanno altri 24 che raggiungeranno le loro case con trasporto protetti su gomma a cura di MSC. Attualmente, quindi, sulla MSC Splendida si trovano circa 700 membri dell’equipaggio rispetto ai 1166 da cui siamo partiti all’arrivo della nave: è già un stato fatto un buon lavoro, ma è necessario continuare a lavorare per alleggerire il più possibile il numero delle presenze a bordo».

