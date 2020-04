Coronavirus: Liguria in 'fase 2', oltre cinquemila i positivi

Oltre cinquemila positivi e poco meno di cento nuovi contagi in un giorno. È la fotografia della Liguria, da poco entrata nella fase 2 dell'emergenza coronavirus. A lunedì pomeriggio erano 5.084 i casi positivi totali in Liguria (una variazione di 96 in più rispetto a domenica), oltre la metà dei quali in provincia di Genova, ben 2.995. La situazione negli ospedali rimane invariata rispetto ai giorni scorsi: 837 persone ricoverate, 83 in Terapia Intensiva. Le persone che invece si stanno curando a casa sono 2.743, e cioè 46 in più rispetto a domenica, e i guariti sono 14 in più, per un totale di 1504.

Il dato che continua a fare paura è quello dei decessi: in Liguria sono morte 1.126 persone anche per infezione da covid-19, anche se il numero registrato tra domenica e lunedì è il più basso da diversi giorni. Sono infatti 14 le persone che non ce l’hanno fatta nelle ultime 24 ore. In sorveglianza attiva, monitorate perché possibile casi sospetti, ci sono 1.934 persone.

«La curva relativa ai contagi - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - continua la sua lenta e progressiva discesa, anche se con differenze da territorio a territorio ma con un trend univoco. Questa è una buona notizia, così come il fatto che calano i posti letto occupati per l'emergenza sia nei reparti di media che di alta intensità. L'ordinanza che è entrata in vigore oggi prevede piccoli spazi di libertà per cittadini e imprese, è un primo timido passo: non significa 'liberi tutti' e non sarà così per molto tempo. Ma una ripresa graduale significa passare dai divieti assoluti alle regole precise e rigorose, che sono valide e indispensabili per tutti: dalla capacità di rispettarle dipenderà la possibilità di tornare lentamente alla normalità, tenendo sotto controllo la curva dei contagi e l'occupazione dei posti letto nei nostri ospedali».

«Riteniamo - ha detto ancora Toti - che la nostra ordinanza sia pienamente legittima e quindi applicabile da tutti i Comuni. Se qualche sindaco ha ritenuto di emanare ordinanze più restrittive, pensiamo sia legittimo: la Liguria chiede maggiore autonomia al governo e garantisce autonomia ai nostri amici sindaci, che per la maggior parte hanno comunque applicato la nostra ordinanza. Per altro analoghe ordinanze sono state emanate anche in Veneto, Emilia, Toscana, Lazio quindi da Regioni di diverso colore politico. L’obiettivo è favorire una ripresa lenta secondo regole rigorose per la salvaguardia della salute dei cittadini».

«Continueremo a chiedere al governo che nei prossimi passaggi lasci più autonomia alle Regioni: applicare regole uguali a situazioni diverse – sottolinea il governatore ligure - determina ingiustizie sia sotto il profilo giuridico che sociale. Per questo mi aspettavo che, terminata la fase del lockdown legato all’emergenza vera, acuta, in cui tutti molti diritti sono stati sospesi sia per i cittadini che per gli enti locali, nella fase 2 in cui l’emergenza c’è ancora ma è affievolita il governo tornasse a rispettare diritti costituzionalmente garantiti, compreso il titolo V della Costituzione, delegando a Regioni e Comuni l’applicazione delle linee guida e consentendo non solo ordinanze più restrittive ma anche di maggiore apertura, secondo le specificità del territorio. Lo dico da uomo delle Istituzioni: si tratta di responsabilità che vanno condivise in modo sostanziale. Il Governo - conclude - ha il diritto e dovere di fare la propria parte ma vorrei consentire alle Regioni di fare altrettanto».

Ospedali, Viale: «Gli ospedali restano in assetto covid, attenzione alle ricadute»

«Il sistema sanitario regionale - ha aggiunto la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale - deve mantenere l’assetto attuale, così come nel periodo di massimo picco epidemico, perché dobbiamo accompagnare questo momento importante della progressiva riapertura, con la giusta attenzione per un eventuale ripresa della diffusione del contagio, in modo da essere pronti, se necessario, a riattivare rapidamente i posti letto di media e alta intensità. Ovviamente speriamo non accada: questo dipende da noi e dai nostri comportamenti, dalla nostra capacità di gestire le nuove regole introdotte con l’ordinanza, molto attesa e con tantissimi aspetti positivi anche per la salute persone. La ripresa dell’attività motoria rappresenta infatti una componente fondamentale per la qualità della vita delle persone e per la loro salute. Al contempo, stiamo lavorando alla fase 2 anche in sanità per la progressiva riapertura dell’attività in elezione, che è stata sospesa durante la fase acuta dell’emergenza. I Diar hanno ricevuto un mandato specifico in questa direzione stanno lavorando per riprogrammare la ripresa dei percorsi legati alla prenotazione delle visite, attività chirurgica e a tutto ciò che riguarda i servizi. Su questo avremo un’interlocuzione con i sindaci che incontreremo dalla prossima settimana».

Circa alcuni dati sulla percentuale di diffusione del contagio tra il personale sanitario, la vicepresidente Viale ha affermato: «In base agli studi epidemiologici redatti dagli esperti, confermo che ci manteniamo sulla percentuale del 2,7% circa dei positivi tra il personale. Ipotetiche percentuali del 20% non sono suffragate da elaborazioni epidemiologiche. Sono disponibile al confronto ma dobbiamo essere precisi: lo dobbiamo ai nostri operatori, senza diffondere dati non validati dagli esperti in materia», ha concluso Viale.

Costa Deliziosa

«La Protezione civile regionale - ha detto l'assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone - continuerà a seguire gli sbarchi protetti per accompagnare le operazioni, che stanno procedendo senza problemi, secondo il cronoprogramma stabilito e le indicazioni condivise. La nave rimane covid free. Per questo, abbiamo deciso di sospendere le riunioni quotidiane del tavolo emergenziale, che ovviamente sarà tornerà a riunirsi nel caso non auspicato in cui dovessero verificarsi eventuali criticità».

«Nel fine settimana appena trascorso - aggiunge Giampedrone - sono scesi 110 componenti dell’equipaggio: a bordo rimangono 782 unità, tra cui anche 40 italiani. Le operazioni legate ai loro sbarchi proseguiranno per alcune settimane, anche perché molti sono extraeuropei per i quali è necessario organizzare trasferimenti aerei. Sulla nave ci sono, ad oggi, anche 52 passeggeri, di cui 5 italiani e 47 stranieri: per loro abbiamo programmato il completamento degli sbarchi entro domenica prossima, il 3 maggio. Confermiamo l’assenza di casi di coronavirus a bordo», conclude Giampedrone.

Buoni spesa, in arrivo terza tornata

Prendendo la parola durante la conferenza stampa di lunedì sera, il sindaco Marco Bucci ha annunciato che anche grazie a donazioni private sarà possibile fare un nuovo ordine e dunque una nuova distribuzioni di buoni spesa.

La settimana prossima, dunque, una terza e ultima tornata di buoni verrà distribuita agli aventi diritto, in modo da esaurire la graduatoria stilata dal Comune.

"Fase 2" dal 4 maggio: mascherine obbligatorie al chiuso

Da lunedì 4 maggio parte ufficialmente la "fase 2" in tutta Italia, lo ha annunciato il premier Conte in conferenza stampa spiegando anche che non si tratterà di un "liberi tutti", per non vanificare i sacrifici di queste settimane. «Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi - ha detto Conte - anche nelle relazioni famigliari bisogna stare attenti e rispettare le norme di distanziamento».

Bisognerà poi adottare le precauzioni e usare «i dpi, a questo fine abbiamo sollecitato il commissario Arcuri che interviene a calmierare e fissare il prezzo di mercato delle mascherine, avremo un prezzo equo per remunerare le imprese che lavorano in questo settore, ma non consentiremo altro. Il prezzo sarà fissato per 0,50 euro per mascherine chirurgiche e dai dispositivi di protezione sarà eliminata l'Iva».

Sì ai funerali, ma con un massimo di 15 congiunti

Per le cerimonie funebri «c'è stata un'apertura, credo abbia addolorato tutti il fatto di aver assistito a tanti decessi senza la possibilità di un ultimo gesto di raccoglimento. Saranno consentite le cerimonie funebri ma solo con fino a un massimo di 15 congiunti possibilmente da celebrarsi all'aperto con le mascherine».

I sindaci possono decidere di aprire i cimiteri, ma a Genova i cimiteri restano chiusi almeno sino al 4 maggio: «Stiamo ragionando se aprire i due principali da qui a domenica», ha detto il sindaco Marco Bucci.

Ristorazione da asporto

Dal 4 maggio «sarà consentita attività di ristorazione con asporto, ma che nessuno pensi che davanti a bar e ristoranti ci possano essere assembramenti, bisognerà stare in fila rispettare le distanze e consumare a casa».

Attività produttive

Per le attività produttive «riapre tutta la manifattura, tutto il settore delle costruzioni, e del commercio all'ingrosso funzionale alle prime due industrie. È consentita la riapertura ma le aziende interessate dovranno rispettare rigorosamente protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nei prossimi giorni verranno consentite attività per predisporre i luoghi di lavoro». Idem anche per i cantieri.Un passaggio critico è quello dei flussi dei lavoratori che si sposteranno: «Previsto protocollo di sicurezza anche per i mezzi di trasporto. Bisognerà che tutte le aziende si predispongano al rispetto delle norme di sicurezza».

Le aperture del 18 maggio

Mentre il 4 maggio riaprirà il commercio al'ingrosso, il 18 maggio è in programma la riapertura anche del commercio al dettaglio, insieme a musei, mostre e biblioteche, e allenamenti a squadre in campo sportivo.

Quando riaprono parrucchieri, bar e ristoranti?

E poi il 1 giugno è la data per cui il Governo vorrebbe riaprire bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. «È una riapertura a tappe e ci prendiamo qualche giorno ancora per adottare cautele che comunicheremo per tempo in modo che gli interessati possano predisporsi. Faremo il possibile nei prossimi giorni per intervenire su altre attività come quelle che svolgono gli stabilimenti balneari in modo da consentire una programmazione della stagione estiva».

Liguria: in vigore l'ordinanza sulla "Fase 2"

In Liguria, come detto, dalla mezzanotte di lunedì 27 aprile è entrata in vigore una nuova ordinanza (leggi qui il testo integrale). Toti ne ha ribadito la legittimità: «La nostra ordinanza è legittima, applicata e applicabile - ha detto rispondendo alle critiche - la Liguria chiede autonomia al governo, e dunque non la togliamo ai sindaci, che possono decidere se applicarla o meno, integralmente o parzialmente».

«Vogliamo abituare le persone al passaggio dal divieto assoluto di fare le cose al farle con regole precise e specificate - ha sottolineato ancora Toti - Chiediamo al governo di lasciare più autonomia alle Regione per le loro sorti, ovviamente rispettando le linee guida. È giusto che in una fase di allentamento di emergenza tornino i diritti costituzionali del singolo e del sistema».

Ecco i punti principali dell'ordinanza.

Consentita la vendita del cibo da asporto (a esclusione degli esercizi localizzati in aree e spazi pubblici a cui è interdetto l'accesso per ordinanze sindacali): oltre alle consegne a domicilio dunque si potrà andare rispettando la distanza sociale - come già succede quando si va a fare la spesa - per andare a ritirare il cibo sul posto. Resta sospeso il consumo sul posto di alimenti e bavande.

Consentita la vendita di calzature per bambini.

Consentita la toelettatura di animali da compagnia purché si svolga su appuntamento e senza contatto diretto tra persone. Si potrà portare l'animale, lasciarlo in negozio e poi andarlo a prendere.

Passeggiate all'aria aperta, corsa e utilizzo bici dalle 6 alle 22. Si potrà uscire a questo fine nell'ambito del Comune o - per quanto riguarda Genova - del municipio di residenza. Consentite altre attività come passeggiata a cavallo, pesca sportiva lungo fiumi e foci di fiumi. Si potrà andare da soli o al massimo coinvolgendo persone residenti nella stessa abitazione. «Questo consente alle famiglie che vivono insieme di poter uscire anche con i propri bambini che da troppo tempo sono rinchiusi» ha detto Toti. A Genova il sindaco a chiarito (clicca qui per leggere l'approfondimento) dove sarà possibile correre e andare in bici a Genova.