Lavagna, prolungato il divieto di accesso a parchi e spiagge

Nuova ordinanza nel comune di Lavagna con alcuni divieti che, per far fronte all'emergenza coronavirus, varranno anche nella fase 2 fino a domenica 17 maggio 2020.

Cosa rimane chiuso

L'ordinanza vieta fino al 17 maggio l'accesso alle spiagge, ma anche alla passeggiata nel tratto tra lo Chez Vous e i Bagni Ziki Paki (almeno fino al 17 maggio ma comunque fino a termine dei lavori di messa in sicurezza dell'arenile). Riaperto invece il tratto di passeggiata prima dello Chez Vous e la zona della sovra piastra. Ancora chiusi anche i parchi, le aree verdi e i parchi giochi per bambini.

Cosa riapre

Riaprono invece al pubblico i cimiteri comunali nei normali orari osservando le norme sul distanziamento, la pista ciclabile del LungoEntella compresa l'area cani e i distributori automatici a condizione che questi siano posti a filo strada. Saranno invece gratuiti tutti i parcheggi sul territorio comunale.

Obbligo di mascherina

Esteso, infine, l'obbligo di utilizzo della mascherina, oltre che in tutti i luoghi chiusi, pubblici e privati e in piazza del mercato, anche a via Roma, via Nuova Italia, via Cavour, via Dante e nelle strade di loro collegamento.