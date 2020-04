Una via intitolata al personale sanitario, 'sì' unanime del consiglio comunale

Per via dell'emergenza coronavirus, la seduta del consiglio comunale di martedì 28 aprile 2020 si è svolta in videoconferenza. Sono risultati presenti 40 consiglieri. Dopo la relazione del sindaco, sono stati letti e votati quattro ordini del giorno fuori sacco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo è stato approvato all'unanimità: chiede a sindaco e alla giunta di «voler attivare, quando la fase emergenziale sarà superata, attraverso un atto del consiglio comunale, a nome di tutta la città di Genova e in sinergia con la competente commissione toponomastica l'iter per rendere omaggio a tutto il personale sanitario impegnato nei nostri ospedali, rsa e strutture varie verso i pazienti covid 19, per ricordare anche il grande sacrificoo di coloro che hanno perso la vita durante la loro attività professionale».