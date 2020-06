Coronavirus, nel post emergenza gli infermieri scendono in piazza: «Si sono dimenticati di noi»

Gli infermieri liguri scendono in piazza nel post emergenza coronavirus per chiedere maggiore attenzione da parte della regione.

Dopo mesi di lavoro in condizioni estenuanti, e mesi in cui sono stati eletti “eroi” da più parti, gli infermieri escono dagli ospedali in cui hanno praticamente vissuto per settimane per scendere in strada e unirsi alla protesta indetta a livello nazionale: a organizzare la protesta l’associazione Nursing Up Liguria, che alla manifestazione dell’8 giugno aggiunge due presidi sotto le prefetture di Savona (4 giugno) e Genova (5 giugno)

«Quello di lunedì 8 giugno sarà il terzo, ma principale, dei presidi che faremo per portare alla luce le problematiche che da anni affliggono la nostra professione - spiega Enrico Boccone responsabile regionale del Nursing Up Liguria - La nostra professione è stata riconosciuta pubblicamente durante la Fase 1 dell’emergenza come indispensabile, ma in concreto continua ad essere trattata in modo inadeguato sia per quel che riguarda la parte economica sia per quella normativa, va chiarito che la professione infermieristica va coinvolta in tutti i processi decisionali, organizzativi e gestionali della sanità».

L’8 giugno sarà il giorno della protesta vera e propria: «Ribadiremo la necessità irrinunciabile di un parziale indennizzo per tutte le enormi problematiche che la categoria infermieristica ha dovuto affrontare in questa tremenda emergenza Covid», un riferimento al bonus da mille euro che la Regione aveva promesso agli operatori della sanità.

Le richieste degli infermieri

Proprio in vista dell’8 giugno, l’associazione Nursing Up Liguria ha steso un “decalogo” con le dieci richieste che porteranno alla Regione:

