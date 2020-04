Rsa: niente mascherine per non impressionare gli ospiti, nuovi esposti in procura

In provincia di Genova sarebbero avvenuti fatti simili a quelli ipotizzati all'interno del Pio Albergo Trivulzio, dove i vertici avrebbero imposto ai dipendenti di non indossare dispositivi di protezione individuale per non allarmare gli ospiti