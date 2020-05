Coronavirus: decessi non attribuiti al covid-19 nelle rsa, l'ipotesi della procura

Il numero dei decessi negli ultimi mesi in alcune case di riposo genovesi sarebbe molto più alto rispetto agli anni precedenti. Questo uno dei primi risultati dell'indagine epidemiologica, richiesta dalla Procura di Genova, che indaga sulle morti sospette nelle case di riposo.

Il numero elevato di morti alimenta il sospetto che in alcuni casi non si sia accertata la presenza di covid-19, attribuendo il decesso ad altre patologie. L'indagine per epidemia colposa al momento è a carico di ignoti ma nei prossimi giorni potrebbero comparire i primi nomi.

Le Rsa a Genova e provincia finite nel mirino della procura sono una decina, ha spiegato il procuratore capo Cozzi all'Ansa. «È evidente - dice Cozzi - che in alcune residenze ci sia stato un numero troppo alto di morti. L'indagine epidemiologica è ancora in corso, ma dai primi dati si vede che la curva dei morti è salita».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, sta cercando di fare chiarezza sulla gestione delle rsa durante la fase 1, anche in base ad alcuni esposti presentati da familiari di anziani deceduti, secondo i quali in alcune strutture il personale sarebbe stato invitato a non indossare mascherine e altri dispositivi di protezione per non impressionare gli ospiti.