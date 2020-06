Coronavirus, niente ticket per le visite di controllo dei guariti

Verrà approvata oggi dalla giunta regionale una delibera che consentirà ai pazienti affetti da coronavirus e guariti di non pagare il ticket per le visite di controllo successive alle dimissioni.

«I numeri ci confermano un ridimensionamento dell’epidemia - ha detto l’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale - ma è necessario prendere atto delle conseguenze che la malattia ha avuto su chi è stato ricoverato e dimesso: queste persone hanno necessità di avere dei percorsi di follow up, e per questo abbiamo ritenuto che queste persone non debbano affrontarli pagando il ticket».

La delibera affida ad Alisa il compito di «delineare i percorsi di presa in carico dei guariti, anche a fini di approfondimento scientifico, di ricerca e di studio per comprendere meglio quali possano essere le conseguenze di questa patologia».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con la nuova delibera, insomma, sarà possibile anche avviare una serie di studi sui guariti per conoscere meglio il virus e la sua penetrazione nella popolazione ligure. La stessa delibera, inoltre, confermerà la possibilità di effettuare gratis i test sierologici per il personale delle forze dell’ordine, dei vigili fuoco e del personale, anche volontario, delle pubbliche assistenze.