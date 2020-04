Requisiti 15mila camici chirurgici dalle Fiamme Gialle: andranno agli ospedali liguri

Continua l'attività di controllo delle spedizioni di prodotti chirugico-sanitario da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa volta i finanzieri del II Gruppo di Genova hanno fermato un carico di 15mila camici chirurgici. La merce proveniva dalla Cina ed era destinata a una società di Locate, nel milanese.



Informato il Commissario Straordinario per l'emergenza covid-19 e ottenuta 'autorizzazione, le Fiamme Gialle hanno avviato la procedura di requisizione della merce, poi consegnata alla Protezione Civile Regione Liguria che provvederà alla successiva distribuzione.



L'attività della Guardia di Finanza di Genova e dei funzionari doganali dell'Ufficio SVA dell'Agenzia delle Dogane di Genova 2, è impegnata, in particolar modo in questo periodo, nel reperire quanto necessario per le richieste sanitarie del Paese in questa emergenza da covid-19.