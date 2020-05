Grigliata sul terrazzo per festeggiare il primo maggio, multati in 13

Noncurante delle recenti disposizioni per contenere il diffondersi del coronavirus, una comitiva ha deciso di festeggiare il primo maggio organizzando una grigliata su un terrazzo di Sestri Ponente. Intorno alle 13.30 di venerdì 1 maggio i poliziotti sono intervenuti sul posto e hanno sanzionato 13 persone, di età compresa tra i 48 e i 20 anni.

La festa non è passata inosservata all'intero vicinato, che ha immediatamente segnalato l'assembramento richiedendo l'intervento della polizia. Quando gli agenti si sono presentati sul terrazzo il gruppo stava grigliando carne e bevendo alcolici e tutti si sono mostrati infastiditi dell'interruzione, dichiarandosi sicuri che il loro comportamento fosse lecito.

In particolare uno di loro, il più giovane, invitato come tutti a rientrare presso la propria abitazione, si è mostrato particolarmente adirato nei confronti dei residenti dello stabile vicino che, a suo dire, sarebbero stati gli autori delle segnalazioni alla centrale operativa. Ha deciso quindi di vendicarsi prendendo a spallate il portone del condominio in questione danneggiandolo, per poi entrare nell'androne e gridare contro i residenti. I poliziotti, trovandosi ancora nei pressi, lo hanno subito rintracciato e denunciato.