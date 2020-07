Tornano i giornali nei bar e le carte nei circoli: la nuova ordinanza della Regione

Tornano i giornali nei bar e nei saloni di bellezza, e i mazzi di carte nei circoli ricreativi. La Regione Liguri ha infatti adottato formalmente le linee guida già tracciate dalla Conferenza delle Regioni sulla riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, consentendo il gioco delle carte negli spazi comuni e la lettura di riviste e quotidiani in luoghi come bar, ristoranti, strutture ricettive in generale e anche nei saloni di parrucchieri e barbieri.

«Stiamo anche rivedendo le capienze dei teatri, soprattutto quelli all’aperto», ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti, confermando la “liberazione” del gioco delle carte e la presenza dei giornali nei bar. Tutto nel rispetto delle linee guida, e dunque igienizzazione delle mani e mascherina indossata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La specifica sulle mascherine riguarda in particolare i circoli ricreativi, visto che negli altri luoghi è già obbligatorio indossare la protezione. Sempre nei circoli ricreativi, per tornare a giocare a burraco o a briscola, sarà necessario igienizzare di frequente le superfici di gioco e rispettare la distanza di almeno un metro tra i giocatori dello stesso tavolo e tra tavoli adiacenti. Consigliata, inoltre, la sostituzione frequente dei mazzi di carte.