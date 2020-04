Coronavirus, oltre 3.500 positivi in Liguria: weekend decisivo

Oltre 3.500 persone positivite al nuovo coronavirus covid-19, 542 morti e 1.290 persone in ospedale, in lieve decrescita rispetto ai giorni scorsi: la curva del contagio in Liguria rispecchia, di fatto, quella nazionale, e in questo primo weekend dal clima primaverile la preoccupazione riguarda soprattutto il mantenimento del distanziamento sociale e la limitazione dei contagi. Restare a casa, mai come in questi giorni, è insomma fondamentale per iniziare a vedere il calo di contagi tanto atteso.

«I numeri delineano un quadro in cui il numero dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati è in calo - ha detto sabato sera il governatore ligure Giovanni Toti - Nonostante alcuni cluster che continuano preoccuparci, come quelli all’interno delle rsa, le percentuali segnano una flessione. Siamo al culmine dell’epidemia, cominciamo a scendere lievemente: adesso più che mai è necessario continuare a rispettare le norme di distanziamento sociale e a restare a casa e uscire solo se strettamente necessario: solo così forse riusciremo a sconfiggere il virus in tempi brevi».

Mascherine, da giovedì la distribuzione ai liguri

Sono inoltre arrivate, sabato, i due milioni di mascherine provenienti dalla Cina che a partire da giovedì verranno distribuite tramite edicole e farmacie a tutti i cittadini, gratuitamente.

«Abbiamo individuate alcune aziende che si occuperanno di suddividere e imbustare le mascherine chirurgiche acquistate direttamente da Regione Liguria, che distribuiremo gratuitamente alla popolazione -ha confermato Toti - Inizieremo probabilmente giovedì prossimo tramite farmacie, edicole, tabaccai, e ovviamente tramite i 234 sindaci della Liguria, servendoci anche dei volontari di Protezione civile per portarle a chi non può uscire di casa o corre dei rischi facendolo»

«Sono inoltre in distribuzione - ha aggiunto Toti . 100mila mascherine Ffp2 tra i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, nelle Rsa e nelle pubbliche assistenze. In questa fase abbiamo privilegiato poi il mondo del lavoro, chi ogni giorno esce di casa perché deve farlo, con coraggio, per i servizi essenziali: abbiamo distribuito alle associazioni di categorie oltre 800mila mascherine chirurgiche».

Toti ha quindi lanciato un appello al senso civico: «ci saranno mascherine per tutti, ma nessuno deve approfittare di questa possibilità per accaparrarsene, evitando inoltre tutte le forme di assembramento».

Coronavirus, la situazione negli ospedali: calano i ricoverati

Si allenta leggermente, anche se ancora non in maniera significativa, la pressione sugli ospedali: poco meno di 1.300 le persone ricoverate contro le 1.600 che si stanno curando a domicilio, e che sono invece in aumento. Numeri che rispecchiano anche l'aumento di tamponi effettuati per diagnosticare con certezza il contagio.

«Calano gli ospedalizzati e le persone ricoverate in terapie intensiva, un dato importante visto che nostro obiettivo primario, come sempre, è quello di fornire cure adeguate a tutti coloro che ne abbiano bisogno, come è sempre avvenuto in Liguria - ha sottolineato il governatore ligure - Al momento abbiamo una trentina di posti di terapia intensiva liberi, a riprova che tutti coloro che avevano bisogno hanno avuto cure appropriate. Quest’ultima cifra conferma il grande lavoro compiuto dalla sanità ligure, che è prima in Italia per rapporto tra abitanti e posti di terapie intensiva».

Nei prossimi giorni, dunque, lo sforzo sarà finalizzato ad aumentare i posti letto per la convalescenza, per tutte quelle persone in grado e in condizioni di lasciare l’ospedale, che hanno però ancora bisogno di controllo medico e di distanza per evitare di contagiare.

Sulla nave-ospedale, a questo proposito, arriveranno nei prossimi giorni altre 25-27 persone da martedì, raggiungendo quota 60 ricoverati.

In arrivo 10 infermieri dalla task force nazionale con il ministro Boccia

Proprio per domenica è previsto all’aeroporto l’arrivo di 10 infermieri della task force nazionale “Infermieri per Covid”, accompagnati dal ministro Boccia.

«Ci auguriamo ce arrivino altri infermieri anche per le Rsa - ha detto il governatore ligure - realtà che hanno bisogno di aiuti: per questo stiamo lavorando per avere persone e siamo in contatto costante con il Dipartimento nazionale”.

Il sindaco Bucci in giro per Genova a controllare

Nel weekend il sindaco Marco Bucci è tornato a esplorare la città per controllare la situazione e verificare che non ci fossero persone in giro senza motivo. Il bilancio è stato positivo: «Anche oggi in giro per la città dove non ho trovato criticità: Voltri, Sestri, Cornigliano, corso Italia e Nervi - ha detto sabato - L’appello resta lo stesso: restiamo a casa. Più lo facciamo prima potremo tornare alla nostra quotidianità».