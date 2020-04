Coronavirus, più di 3700 positivi in Liguria, le misure economiche e le novità sulla scuola

Non si arresta il coronavirus in Liguria, ma frena: dopo molti giorni, il numero di positivi nel giro di 24 ore si ferma sotto le 50 unità. A lunedì sera infatti risultavano 3.772 positivi al Covid-19, 41 in più rispetto a domenica.

Salgono invece i deceduti, che con un aumento di 39 persone nelle ultime 24 ore diventano 595. I tamponi processati tra domenica e lunedì sono stati 486, per un totale di 15.533 dall'inizio dell'emergenza, e le persone ricoverate in ospedale sono 1.303, una dozzina in più rispetto a domenica. Le persone che si stanno curando a domicilio sono 1.812 persone (12 più di domenica), quelle guarite, ormai senza sintomi, che restano però positive e dunque in isolamento sono 657. Aumentano i guariti "totali", con due test consecutivi negativi, che diventano 180.

Numeri che accendono una timida speranza, come ha confermato anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: «I dati confermano che stiamo scendendo sulla curva».

Buoni spesa

È terminato a mezzanotte il tempo per inoltrare le domande per i buoni spesa. Sono 24 le sedi scelte dal Comune di Genova per la distribuzione dei circa 30 mila buoni spesa alimentari per chi è in difficoltà economica per colpa del Coronavirus. Si tratta di buoni da 100 euro ciascuno, in tagli da venti, validi fino al 31 dicembre 2020. Le sedi (qui l'elenco) sono sparse su tutto il territorio cittadino, in modo da limitare al massimo gli spostamenti delle persone, e sono state scelte perché non presentano barriere architettoniche.

Per evitare ogni assembramento, i beneficiari dei buoni spesa riceveranno un appuntamento personalizzato via telefono o email, con l'orario in cui ritirare i buoni spesa

In Liguria alta attenzione per Pasqua

Si è aperta una settimana delicata, contrassegnata dal weekend di Pasqua e Pasquetta: «È fatto assoluto divieto di abbandonare la propria residenza per andare in seconde case: ogni tentativo in tal senso, se fosse venuto in mente a qualche sconsiderato, è totalmente illegale, non ci si può muovere dal proprio domicilio sia per venire in Liguria sia per spostarsi nei confini della regione» ha detto Toti.

E in vista di domenica, le forze dell'ordine hanno schierato ancora più mezzi e personale per verificare la legittimità degli spostamenti. La polizia Stradale, già a partire da lunedì mattina, ha organizzato un servizio speciale con l'impiego di cinque pattuglie coordinate dal Dirigente della Sezione di Genova, finalizzato solo a controllare il traffico all'altezza della barriera di Genova Ovest.

Il Governo vara le misure economiche: 400 nuovi miliardi in più per le imprese

Con una diretta Facebook lunedì sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le misure economiche per le imprese: 200 miliardi di euro di garanzie sui prestiti e 200 per l'export, per un totale di 400 che si sommano ai 350 già previsti. In totale, dunque, 750 miliardi.

Ecco i punti più salienti della manovra:

con il decreto approvato viene data una liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle imprese, 200 miliardi per il mercato interno e altri 200 per l'export;

in particolare lo Stato si farà garante del 100% dei prestiti fino a 25mila euro;

sono stai sospesi i pagamenti fiscali anche per i mesi di aprile e maggio;

a tutela degli asset strategici nazionali contro le scalate ostili, è stata estesa la golden power al settore finanziario, creditizio, assicurativo, a energia, trasporti, acqua, salute, sicrurezza alimentare, cybersicurezza, robotica;

per quanto riguarda la giustizia è stato esteso lo stop alle udienze non urgenti e della sospensione dei termini fino all'11 maggio.

Il Governo ha trovato la quadra stabilendo di garantire per le piccole e medie imprese (fino a 499 dipendenti, ndr) ma anche per professionisti:

100% dei prestiti fino a 25 mila euro senza alcuna valutazione del merito di credito;

100% fino a 800.000 euro senza valutazione dell'andamento dell'azienda, di cui 90 dallo Stato e 10 da Confidi;

90% fino a 5 milioni di euro senza valutazione dell'andamento dell'azienda.

In particolare, come spiegato dal ministro dell'economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa, i prestiti garantiti dallo Stato potranno arrivare fino al 25% del fatturato delle imprese o al doppio del costo del personale.

Scuola, approvato il decreto: le novità

È stato approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri il decreto scuola, con le misure ufficialmente previste a seconda di come si svilupperà l'epidemia di coronavirus nei prossimi mesi.

Quest'anno gli studenti saranno eccezionalmente tutti ammessi all'anno successivo, e per chi dovrà affrontare la maturità i casi (a questo punto ufficiali) sono due: se si torna a scuola entro il 18 maggio, ci sarà una prima prova di italiano per tutti, una seconda prova predisposta dalla singola commissione d'esame, e poi la prova orale. Se - come pare più probabile - le scuole rimarranno chiuse fino alla fine dell'anno scolastico, l'esame consisterà in una maxi-prova orale da fissare anche in via telematica. E l'esame di terza media, in questo caso, salterà e verrà sostituito con la valutazione finale a parte del consiglio di classe, integrata con un elaborato preparato dallo studente.