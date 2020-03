Coronavirus, 1273 positivi in Liguria, Conte: «Chiuderemo le attività non insidpensabili»

Le persone positive al coronavirus in Liguria sono 1273 stando agli ultimi dati ufficiali arrivati nel tardo pomeriggio di sabato (181 malati in più rispetto a venerdì). I morti sono 152 dall'inizio dell'emergenza (33 più di venerdì).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 727 sono ospedalizzati, di cui 129 in terapia intensiva, 430 sono al domicilio (125 più di venerdì), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 116 (23 più di venerdì).

«Dovrà essere una domenica in casa - ha ricordato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Siamo sulla linea del Piave, non possiamo concedere nulla al nostro nemico. Nelle prossime ore ci giochiamo davvero la sfida con questa malattia, la distanza sociale è l’elemento che può aiutare la nostra sanità a superare l’onda di piena dei malati, che prevediamo ancora in arrivo per alcuni giorni ai nostri ospedali. Quindi è necessario l’impegno di tutti. Lunedì illustreremo una serie di misure per aiutare le famiglie e le imprese, messe in campo da Regione Liguria in aggiunta a quelle del Governo. La curva dell’epidemia in Liguria è in espansione, come previsto, ma nessuno, grazie a uno enorme sforzo da parte di tutti, è rimasto senza le cure di cui aveva bisogno».

I decessi

Nel corso della giornata di domenica 22 marzo sono stati segnalati i seguenti decessi per coronavirus:

Ospedale San Martino:

- Paziente nato alla Spezia e residente a Genova di 71 anni, presso la Clinica di Medicina Interna a indirizzo oncologico, deceduto ieri nel tardo pomeriggio.

- Paziente nata e residente a Genova di 89 anni, presso il Pronto Soccorso, deceduto ieri alle 20.20.

- Paziente nata e residente a Genova di 87 anni, presso il Padiglione 12, deceduta ieri sera alle 21.30.

«Chiuderemo ogni attività produttiva che non sia cruciale»

E il premier Giuseppe Conte domenica sera ha annunciato nuove misure per il contenimento del coronavirus in Italia, in un momento che è stato giudicato dal presidente stesso come il più difficile dal secondo dopoguerra: «Chiuderemo nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria e cruciale a garantirci beni e servizi indispensabili. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio per stilare una lista delle filiere più necessarie per il funzionamento dello Stato. Continueranno a rimanere aperti i supermercati e i negozi di generi alimentari, le farmacie e i negozi di prima necessità. Invito tutti a mantenere la massima calma, non c'è ragione di fare una corsa agli acquisti. Consentiremo solo il lavoro in smart working e le attività produttive ritenute rilevanti per la nazione. Rallentiamo il lavoro ma non lo fermiamo. È una decisione non facile ma ci predispone ad affrontare la fase più acuta del contagio, per contenere la fase più delicata dell'epidemia. Interverremo con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzarci quanto prima. Stiamo rinunciando alle abitudini più care ma lo facciamo perché amiamo l'Italia, uniti ce la faremo».

Costa Luminosa: al via le operazioni di sbarco

Sono partite domenica mattina le operazioni di sbarco dei 55 passeggeri italiani rimasti a bordo della nave Costa Luminosa, attraccata in porto a Savona. Secondo quanto concordato con tutte le autorità coinvolte, sabato era stato effettuato il trasferimento dei primi passeggeri: 110 italiani (liguri e residenti nelle altre regioni del centro e nord Italia) e 87 cittadini svizzeri, insieme a 2 venezuelani residenti in territorio elvetico.

I 55 italiani per cui sono in corso le operazioni di sbarco sono residenti nel centro-sud del Paese (tra cui 6 residenti nelle isole, di cui 4 in Sardegna e 2 in Sicilia). A seguire, nell’arco della giornata, sbarcheranno ulteriori 276 passeggeri europei, il cui rientro al domicilio è stato organizzato direttamente da Costa Crociere. Per quanto riguarda l’equipaggio, delle oltre 800 unità complessive, entro domenica sera verranno fatti sbarcare con trasporti protetti 61 italiani, ritenuti non indispensabili per il funzionamento della nave.

L'obiettivo è arrivare, da domenica sera con un migliaio di persone a bordo: in gran parte membri dell’equipaggio, oltre a 188 passeggeri residenti in Paesi esteri non raggiungibili a causa del blocco dei voli: «Queste persone – spiega l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - saranno gestite dalla task force nazionale sanitaria e di Protezione civile, senza gravare in alcun modo sul sistema sanitario ligure, già fortemente sotto pressione. Una strategia che avevamo ribadito come indispensabile nella giornata di ieri. In meno di 24 ore dall’avvio delle operazioni di sbarco, abbiamo completato l’accompagnamento protetto con mezzi di Protezione civile e Croce rossa di tutti gli italiani. A partire dalle 10 di questa mattina sono iniziati a sbarcare i passeggeri europei e i 61 membri dell'equipaggio di nazionalità Italiana».