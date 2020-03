Coronavirus: 1.092 le persone positive, nuova stretta sulle attività all'aperto

Le persone positive al coronavirus in Liguria sono più di mille, esattamente 1.092 stando agli ultimi dati ufficiali arrivati venerdì sera (129 malati in più rispetto al giorno precedente). I morti sono 128 dall'inizio dell'emergenza.

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 694 sono ricoverati in ospedale, 305 stanno curandosi a domicilio e 93 persone sono clinicamente guarite, pur restando però positive e dunque costrette a casa.

Venerdì sera, sia la facciata del palazzo di Regione Liguria, sia il nuovo viadotto sul Polcevera in costruzione, sono stati illuminati con i colori della bandiera italiana.

I decessi

Per quanto riguarda la giornata di sabato 21 marzo, sono stati segnalati dalle direzioni sanitarie degli ospedali i seguenti decessi:

Ospedale San Martino:

- Paziente nato e residente a Mele di 70 anni, presso la Rianimazione 3° piano Monoblocco, deceduto alle 19:30 di venerdì.

- Paziente nato in provincia di Barletta ma residente a Genova di 83 anni, presso il reparto di Malattie Infettive, deceduto alle 23:15 di venerdì sera

- Paziente nato e residente a Genova di 93 anni, presso il Padiglione 10, deceduto alle 8:15 sabato mattina.

La Liguria quinta in Italia per incidenza del virus

«Come ci aspettavamo, stiamo raggiungendo il picco della curva dei contagi - ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Questo comporta dolorose perdite, che abbiamo avuto anche oggi. La Liguria è quinta in Italia per incidenza del virus rispetto alla popolazione: lo sforzo del nostro sistema sanitario è assoluto. Rispettare le regole e fare ciascuno la propria parte è fondamentale, adesso più che mai. Oggi il rischio è troppo elevato ed è troppo elevato il numero decessi e ricoveri per consentirci leggerezze».

Nuove misure restrittive e controlli

Venerdì nel tardo pomeriggio Toti - dopo un incontro con il Governo - ha firmato un'ordinanza con ulteriori misure restrittive, chiedendo ai sindaci dei comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti. In questi luoghi, dalle 00,00 di sabato 21 marzo alle 24 di venerdì 3 aprile, saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e nell'arco temporale stabilito dai sindaci stessi con proprie ordinanze. Sarà anche vietato, sempre nello stesso periodo, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza alle seconde case.

Poche ore dopo, un'ordinanza del Ministero della Salute ha sancito il divieto di accesso del pubblico a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Inoltre non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunquenel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Vietato anche qui lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Tutto questo, fino al 25 marzo.

Proprio per evitare gite e assembramenti, il sindaco di Genova Marco Bucci ha annunciato che nel weekend saranno impiegate 500 persone - tra Polizia Locale e Protezione Civile - a presidiare i luoghi in cui potrebbero crearsi assembramenti. E in più, venerdì sera, sulla scia dei provvedimenti di Regione e Governo, ha firmato una nuova ordinanza che stabilisce il divieto e l’accesso a tutte le aree di verde pubblico del territorio, il divieto di transito e di permanenza in luoghi prospicienti la battigia (quali arenili, scogliere, tutte le passeggiate prospicienti il mare comprese Corso Italia lato mare e Boccadasse, le spiagge), e anche in questo caso il divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case. Le misure sono in vigore dalle ore 0:00 di sabato 21 marzo alle ore 24:00 di domenica 22 marzo 2020.

La Costa Luminosa arrivata in porto a Savona

È arrivata sabato mattina al porto di Savona la Costa Luminosa, salpata venerdì da Marsiglia. «A bordo – ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – ci sono ancora circa 700 passeggeri oltre a circa 800 membri dell’equipaggio. È stata convocata una riunione del Ccs in Prefettura per gestire quella che ad ora non è un’emergenza ma un’operazione delicata sia di protezione civile sia sanitaria perché a bordo ci sono alcune persone malate. I primi a salire a bordo saranno i medici della sanità marittima. In Prefettura si deciderà insieme a Costa come procedere per far rientrare a casa i cittadini di 32 nazionalità diverse. Per noi le operazioni dovranno concludersi entro 48 ore: questo è il tempo che abbiamo ritenuto congruo per la sosta della nave nel porto di Savona. La Liguria è tra le regioni più colpite dal covid-19 e riteniamo che Savona non sia il luogo idoneo per l’eventuale quarantena della nave: non potremmo reggerla né dal punto di vista sanitario né di protezione civile. Lo abbiamo detto anche al Dipartimento nazionale, ben consapevoli del principio solidaristico per cui il nostro impegno sarà massimo per accompagnare a casa il numero maggiore possibile di ospiti».

Bassetti: «C'è ancora troppa gente in giro»

«Si chiude la terza settimana di emergenza, una settimana difficile per tutto il personale sanitario, voglio ringraziare tutti per l'abnegazione che hanno dimostrato, hanno lavorato tutti h24 - ha detto l'infettivologo Matteo Bassetti - abbiamo un dato relativo alla mortalità influenzato dall'età media alta dei pazienti, e avendo avuto come primo impatto un'epidemia arrivata direttamente dalla Lombardia. Ma abbiamo anche tanti guariti. Per quanto riguarda il San Martino l'età media dei decessi è stata di 84 anni, decisamente elevata, ma è importante il gran numero di dimessi di cui 2 completamente negativi. Iniziano ad esserci dimessi "veri" perché il dimesso positivo in qualche modo non può tornare in comunità mentre quello negativo sì. Prossimamente avremo parecchie dimissioni, il sistema sta funzionando. Vedo ancora però troppa gente in giro, e noi che siamo a contatto con i pazienti ci accorgiamo che le persone ricoverate non hanno seguito le procedure. Qualcuno è arrivato dicendo di aver fatto una cena con amici, altri hanno detto di essere usciti. Questi atteggiamenti non vanno bene. Se non ci mettiamo a remare dalla stessa parte i contagi saranno sempre di più e il nostro sistema sarà sempre più in difficoltà».

Il picco previsto per la prossima settimana

Difficile dire quando sarà il picco: «La nostra curva è meno rigida rispetto a quella della Lombardia grazie alle misure di contenimento prese immediatamente - ha detto Toti - ma quelle prese negli ultimi 10 giorni daranno i loro risultati negli ultimi giorni. Ci auguriamo che il picco e la discesa siano nel corso della prossima settimana, ciò avverrà se saremo stati in grado di osservare tutti le regole».