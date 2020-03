Gaslini, l'anonima (e profumata) donazione: decine di mazzi di fiori alle infermiere

Li hanno recapitati in ospedale all’improvviso, senza biglietto e senza firma, un modo per rendere omaggio a chi ogni giorno assiste i più fragili e indifesi, i bambini: decine di mazzi di fiori per le infermiere del Gaslini, l’ospedale genovese che si occupa dei più piccoli e che in questi giorni di lotta al coronavirus mantiene la guardia alta pur non dovendosi occupare - fortunatamente - di molti casi.

«Un donatore anonimo ha deciso di regalare un momento di profumata bellezza alle nostre meravigliose infermiere per incoraggiarle nel loro difficile lavoro quotidiano a favore dei piccoli pazienti del Gaslini», fanno sapere dall’Istituto Giannina Gaslini, immortalando le colorate e profumate composizione arrivate mercoledì pomeriggio.

«Non sappiamo chi sia, i fiori sono arrivati senza mittente», confermano dalla direzione del Gaslini, che ha subito accolto l’invito e distribuito i fiori alle infermiere. A oggi l’ospedale pediatrico ha in cura un solo caso di coronavirus, un bimbo trasferito dalla Asl 4 che è in buone condizioni di salute. Un altro bimbo accompagnato martedì è stato dimesso: lievissimi i sintomi, che consentivano il decorso a casa.

Il personale sanitario sta però, ovviamente, continuando ad assistere i pazienti già ricoverati, mantenendo la guardia altissima soprattutto alla luce dell'emergenza legata al coronavirus. E proprio in questi giorni di difficoltà, ha adottato una serie di provvedimenti specifici: oltre a dividere i percorsi per chi accede, ha avviato anche un progetto di sostegno a distanza con sportelli dedicati disponibili telefonicamente o via mail diversificati a seconda che si tratti di bambini, famiglie o operatori sanitari.