Amt, ridotti anche gli orari di ascensori e funicolari

Dopo gli autobus, anche ascensori e funicolari subiscono modifiche di orari per l'emergenza coronavirus.

A partire da venerdì 20 marzo saranno quindi chiusi gli ascensori di Montegalletto e di Quezzi e la funicolare Sant’Anna. La decisione, spiegano da Amt, è stata presa alla luce dei dati di utilizzo e tenendo conto che questi impianti servono zone collegate anche da linee bus e pertanto ugualmente raggiungibili dai cittadini.

Viene inoltre modificato il servizio della funicolare del Righi, in funzione tutti i giorni fino alle 18.40 (ultima corsa dai due capolinea). A seguire, fino a fine servizio, sarà in funzione il bus sostitutivo F2.

La cremagliera di Granarolo nei giorni feriali e al sabato effettuerà servizio fino alle 18.20, con l’ultima corsa da Principe. Dopo quest’ultima corsa sarà in servizio il bus sostitutivo G1. Nelle giornate festive la cremagliera sarà chiusa e sarà in servizio per tutto il giorno la linea G1.

«Le rilevazioni confermano la drastica riduzione di passeggeri derivante dalle misure di limitazione degli spostamenti anche sugli impianti verticali - dice l'azienda - sui quali, peraltro, i conduttori abilitati disponibili non risultano in questa fase in numero sufficiente a soddisfare i carichi di lavoro su tutto il sistema di trasporto verticale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni GenovaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di GenovaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: