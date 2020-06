Coronavirus, nuova ordinanza regionale: ripartono anche fiere e sagre

Durante il consueto punto serale sull'emergenza coronavirus in Liguria, il presidente della Regione Giovanni Toti ha annunciato di aver firmato una nuova ordinanza, in vigore da subito, che dà il via libera all'apertura delle discoteche, ma solo per la vendita di bevande e per la ristorazione.

Riaperte anche le strutture universitarie, via libera alla formazione e professionale, riaperti i parchi acquatici e consentiti da oggi trasporti funiviari. Poi dal 16 giugno si potranno svolgere di nuovo sagre e fiere e potrà riaprire il casinò di Sanremo.

Inoltre il governatore ha annunciato ulteriori fondi per le spiagge, da poter utilizzare anche per garantire la sicurezza contro il contagio da covid-19. E si è congedato dando appuntamento alla prossima settimana, salvo novità importanti, che potrebbe essere l'ultima di conferenza serale, se i numeri lo permetteranno.