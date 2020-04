"Affetti stabili" ai tempi del coronavirus, l'ironia di Luca Bizzarri: «Ecco come andranno i controlli»

Dai “congiunti” agli “affetti stabili”: dopo la conferenza stampa in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato che a partire da 4 maggio si potrà «andare a trovare parenti e congiunti», e dopo che Palazzo Chigi ha specificato, a fronte delle polemiche e dei dubbi, che nell’elenco dei congiunti figurano anche i fidanzati e gli “affetti stabili”, l’ironia, in certi casi amara, ancora non si placa.

Tra la foto dello schemino esplicativo in cui si spiega “chi posso andare a trovare?” spaziando dal trombamico al lievito madre e i meme in cui si cerca di trovare una definizione alla parola “congiunti”, è spuntato anche il sense of humor di Luca Bizzarri: il comico e attore genovese, presidente della Fondazione Palazzo Ducale, ha condiviso su Facebook una sorta di “sceneggiatura” di come potrebbe andare un controllo dal 4 maggio, quando ci si potrà spostare per andare a trovare, appunto, anche i fidanzati.

Ecco il testo integrale di Bizzarri:

"Un giorno di maggio, in una città.

- Buongiorno.

⁃ Buongiorno agente.

⁃ Dove va?

⁃ Ah guardi vado a trovare la fidanzata sa è più di un mese che non ci ved...

⁃ È stabile?

⁃ Come scusi?

⁃ È un affetto stabile? Non faccia il furbo su.

⁃ Ma...secondo me sì, cioè, ci vogliamo bene...

⁃ Quarantena ognuno a casa sua? Vi telefonavate?

⁃ Beh sì...

⁃ Tutti i giorni?

⁃ Sì, più o meno...

⁃ Ah “più o meno”. Minchia che stabilità. E nei giorni “meno” chi chiamava? L’amichetta?

⁃ Ma no agente, guardi no. Ci vogliamo bene non l’ho mai tradita.

⁃ Questo lo vedremo. Sexy cam?

⁃ Cosa scusi?

⁃ Non faccia il furbo! Sexy cam con questa sua fidanzata le ha fatte?

⁃ Ma non mi ricordo...

⁃ Ah non si ricorda. Giovanotto io sto lavorando. Le ha fatte o no?

⁃ Ma forse una sera...

⁃ Una sera? Ma cosa siete trombamici?

⁃ Ma no, trombamici no.

⁃ Senta io qui l’attestato di stabilità non glielo do e la rimando a casa.

⁃ Ma no agente...guardi...

⁃ Avanti la chiami e me la passi.

⁃ Chi?

⁃ Come chi? La fidanzata.

⁃ La mia?

⁃ E no la mia. Forza su.

⁃ E va bene...un attimo eh...pronto amore son qui con l’agente, voleva sapere se sei stabile. Cioè. No, amore non tu, se siamo stabili noi. No, aspetta amore.

⁃ Forza me la passi! Pronto signorina...allora il ragazzo qui mi dice che l’affetto è stabile, conferma?...no signorina “ci sono giorni e giorni” non vale come risposta. Fate all’amore con regolarità? ...bene bene e lei è soddisfatta? ...bene, ah ecco...bravo...tradimenti? ....non che lei sappia, perfetto. Senta quindi lei mi conferma che non siete trombamici? Allora glielo mando? Bene signorina grazie e buona giornata. Può andare.

⁃ Grazie agente.

⁃ Vada vada, e tenga il ritmo che pare che ogni tanto faccia cilecca.

⁃ Grazie agente, grazie"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il post ha riscosso un enorme successo: oltre 4mila like e centinaia di condivisioni e commenti nonostante i giorni difficili che tutta Italia sta vivendo, a testimonianza del fatto che in certi casi, davvero, “una risata ci salverà”.