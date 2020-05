Dal giro in moto alla passeggiata in spiaggia, si possono fare? Le risposte della Regione

Tra le attività motorie consentite c’è anche il giro in moto, fuoristrada ed enduro compreso? In Liguria sì: nella lista delle risponde alle domande e ai dubbi più frequenti di questo avvio di fase 2, la Regione ha chiarito una serie di dubbi, in primis quello sulla possibilità di fare un giro in moto o di usare la moto per raggiungere luoghi in cui fare attività sportiva o motoria.

Il dubbio, nello specifico, è “se fra le attività motorie consentite in forma individuale elencate in maniera esemplificativa (mtb, tennis, corsa, bicicletta) rientri anche l’utilizzo della moto nell’ambito di attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (enduro, trial, motorally)”, e se si può appunto usare moto o scooter per arrivare al luogo in cui si vuole praticare l’attività fisica consentita.

La risposta è sì: “Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento a ogni attività motoria e sportiva individuale - spiegano dalla Regione - quindi, anche con riferimento alle attività indicate, svolte con l’utilizzo della moto, purché nel pieno rispetto, oltre che della normativa ordinaria vigente per lo svolgimento di tali attività sportive e motorie, delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale, così come dettate dai dpcm governativi e dalle ordinanze regionali oltre che negli ambiti come definiti dalla citata ordinanza 25/2020”, e dunque province e Città Metropolitana.

La Regione ha sottolineato che tutte le attività motorie individuali sono riconducibili a tutte le attività sportive proprie di Federazioni affiliate al Coni, e quindi anche a quelle regolamentate dalla Federazione Motociclistica Italiana sul motociclismo (trial ed enduro compresi).

“Analogamente, la moto è ricompresa fra i mezzi di trasporto - con riferimento al raggiungimento dei luoghi in cui fare attività fisica - in quanto la relativa qualificazione non può che fare rinvio alla disciplina generale in tema di circolazione stradale. In merito all’utilizzo della moto nel periodo emergenziale in corso si richiama il protocollo di intesa siglato in data 23 aprile 2020 da Federfarma e Federazione motociclistica italiana al fine di potenziare e rendere più efficiente il servizio di consegna a domicilio dei farmaci in favore delle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi malattie o perché in quarantena”.

Uscite in barca e passeggiate in spiaggia: le risposte della Regione alle altre domande frequenti

Tra le altre domande cui la Regione ha fornito risposte (l’elenco completo è in allegato) ci sono i dubbi sugli allenamenti al chiuso e le varie tipologie di sport che possono essere praticati, ma anche sull’attività nei cantieri navali, le uscite in barca individuali o in coppia, la pesca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Focus anche sull’accesso alle spiagge e le passeggiate in spiaggia: in questo caso la Regione fa riferimento ai Comuni (a Genova, per esempio, le spiagge sono ancora chiuse), spiegando che “la possibilità di effettuare attività motorie sulla spiaggia viene disciplinata dai Comuni, cui bisogna riferirsi per una situazione aggiornata. In linea di massima, se non esplicitamente vietato dalle competenti Autorità, si ritiene che le passeggiate in spiaggia possano rientrare nelle attività motorie consentite, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di carattere nazionale in tema di distanziamento sociale”.

Allegati