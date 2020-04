Coronavirus, 134 nuovi contagi e 29 morti. Toti punta al 27 aprile per la fase 2

Sono 124 i nuovi contagi da coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Liguria, un numero che - tenendo conto dei guariti, 29, e purtroppo dei morti, 29 in più rispetto a giovedì, porta la totalità dei positivi a 4.872 totali.

I dati diffusi dalla Regione e da Alisa confermano quello che è stato il trend degli ultimi giorni: il numero dei morti resta sempre alto, complice l’alta età media delle persone contagiate, i nuovi contagi - a fronte dei tamponi effettuati, che oscillano giornalmente intorno ai 1.600 di media - si attestano ancora sopra le 100 unità quotidiane, ma i ricoveri scendono, lentamente ma costantemente, tanto che venerdì il San Martino ha annunciato l’imminente chiusura di uno dei reparti aperti appositamente per la gestione dei pazienti covid.

A venerdì sera negli ospedali liguri erano ricoverate 847 persone, con 87 terapie intensive, che scendono ulteriormente dopo la svolta di inizio settimana, quando erano calate sotto le 100 unità occupate. I guariti totali salgono a 1.225, il numero dei morti raggiunge la tragica cifra di 1.074 persone, e ci sono ancora 2.596 persone in sorveglianza attiva, un centinaio in più rispetto a giovedì.

La maggioranza dei casi positivi resta nella provincia di Genova, 2.783 persone contagiate, in quella di Imperia sono 922, in quella di Savona 744, nello spezzino 391, dato che fa dell’estremo levante ligure la zona in cui si registrano meno contagi. La maggior parte dei malati è distribuita tra San Martino - 162 - Galliera - 101 - e Villa Scassi - 139 - nel Tigullio è l’ospedale di Sestri Levante a ospitare la gran parte dei malati, una cinquantina.

San Martino, calano ancora i ricoverati: chiude uno dei nuovi reparti covid

Come detti, l’ospedale San Martino, hub regionale della gestione dell’emergenza coronavirus, ha annunciato che proprio a fronte del costante calo dei ricoveri è stato deciso in accordo con Alisa di chiudere l’area per la gestione di pazienti covid realizzata appositamente al quinto piano della palazzina laboratori.

I pazienti ricoverati nell’area, inizialmente destinata a un nuovo polo chirurgico per l’ospedale e realizzata a stretto giro proprio per aumentare la capacità di posti letto, sono stati infatti tutti dimessi o spostati negli altri reparti del policlinico. Nel picco dei ricoveri, sono stati 40 i pazienti gestiti al suo interno, su una capacità massima di 65 posti letto. Gli spazi verranno sanificati e igienizzati nei prossimi giorni, e (salvo imprevisti o un nuovo picco di ricoveri) verrà utilizzata per la sua finalità originale.

«Calano gli ospedalizzati in Liguria - aveva confermato il presidente della Regione Giovanni Toti - un dato positivo che si unisce alle medie intensità di cura che sono sotto i 900, così come sono 91 i posti occupati in terapia intensiva, meno della metà di quello che si è verificato nel momento clou della malattia. Dati positivi, anche se il numero dei decessi è sempre elevato, dovuto al cumulato dei pazienti ricoverati negli ospedali».

«Nonostante la riduzione degli ospedalizzati - ha sottolineato invece l’assessore alla Sanità Sonia Viale - Non siamo ancora fuori dall’emergenza. Questo significa che i posti letto per Covid devono rimanere alti e parallelamente il nostro sistema dovrà compiere tutti gli sforzi possibili per accogliere i pazienti per interventi in elezione o per gli esami radiologici».

Giovane morto in centro, Toti: «Mi auguro si verifichi perché non è stato ricoverato»

Il presidente della Regione ha anche parlato del ragazzo trovato morto giovedì mattina nella sua casa di via Bertora nel centro di Genova: «Asl 3 ci ha comunicato che nessuna richiesta di tampone è arrivata ai suoi terminali, anche se bisogna sottolineare che il tampone non è un metodo di cura. E soprattutto quando un cittadino è in difficoltà bisogna ricoverarlo. Mi auguro che nelle prossime ore si verifichi perché il giovane deceduto non è stato ricoverato».

La salma del giovane è stata trasferita all'obitorio in attesa di effettuare le analisi e accertare se al momento della morte fosse effettivamente positivo.

Costa Deliziosa, il 3 maggio ultimati gli sbarchi

Continuano inoltre gli sbarchi protetti dei passeggeri della Costa deliziosa, nave Covid free, attraccata due giorni fa nel porto di Genova. Dei rimanenti 100 su un totale di 1537 passeggeri, sono partite altre 45 persone che sono state trasportate nei loro paesi di residenza con voli di linea.

Dal 26 aprile fino al 3 maggio partiranno i restanti 52, sempre con voli, con i quali si concluderà l’operazione di accompagnamento di tutti i 1537 passeggeri.

«In 48 ore abbiamo terminato l’accompagnamento protetto di tutti i passeggeri della nave che potevano raggiungere le loro destinazioni via gomma - ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - ed è iniziato anche il trasferimento via aereo che proseguirà fino al 3 maggio e che comprenderà anche l’alleggerimento graduale dei membri dell’equipaggio attraverso un’operazione che durerà qualche settimana e che porterà la nave a rimanere con circa 150/200 persone a bordo per garantire il suo funzionamento».

Fase 2, la Liguria punta al 27 aprile

Nel corso della video conferenza dei governatori delle regioni italiane che si è svolta giovedì pomeriggio è stata esaminata la cosiddetta "Fase 2". «Venerdì - ha sottolineato di nuovo Toti - si riunirà la task force nazionale, così come anche noi in Liguria riuniremo i nostri esperti per ragionale sul dopo. Tutti i nostri aggiustamenti in vista di lunedì 27 aprile e in attesa delle determinazioni del governo, verranno comunicati domenica sera attraverso una nostra ordinanza».

Il presidente della Regione ha poi aggiunto nella giornata di venerdì: «Lavoreremo con la nostra task force per stabilire regole e tempi certi per la ripartenza, che gradualmente inizierà già dalla prossima settimana. Vogliamo che possano riaprire in totale sicurezza non solo le imprese ma tutto il tessuto economico, dall’edilizia alla nautica fino ad arrivare alla ristorazione, almeno da asporto. Più libertà anche per chi continuerà a stare a casa: via alla corsa e alla bicicletta, alle attività ludiche come la pesca, alle passeggiate all’aria aperta, per dare un po’ di sollievo anche ai nostri bimbi. Questa è la via ligure per la fase 2: sicurezza e qualità della vita al primo posto, cominciamo a ripartire e lavoriamo per vincere la crisi oltre al virus».

Le celebrazioni per il 25 aprile

Previste nella mattinata di sabato 25 aprile le celebrazioni all’interno del Teatro Carlo Felice con tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti del caso.

«Ho letto che taluni si preoccupano - ha detto infine Toti - ma vorrei tranquillizzare tutti che non vi è nessun rischio e la distanza di due metri sarà mantenuta, in linea con quanto è stato autorizzato dal Ministero».

Pd all'attacco: «I numeri del disastro»

Alessandro Terrile, consigliere del Partito Democratico, ha attaccato la Regione per la gestione dell'emergenza coronavirus. «In Liguria abbiamo superato 1.000 morti ufficiali per Covid - ha scritto Terrile - . Nella nostra Regione si registra l’indice di letalità più alto in Italia, dopo la Lombardia: in Liguria muoiono 14,85 contagiati su cento. E siamo quelli che fanno meno tamponi. A ieri eravamo a 24 tamponi per ogni 1.000 abitanti. Per fare un confronto il Piemonte ne fa 27, la Lombardia 30, l’Emilia Romagna 32, il Veneto 58. Nonostante l’Agenzia Regionale Alisa cerchi di confondere i numeri, conteggiando tra i negativi tutti coloro che non si sono ancora sottoposti al tampone, secondo i dati della stessa Agenzia del 12 aprile la percentuale di positivi tra il personale sanitario ligure sottoposto a test è preoccupante: 20,17% dei medici, 19,84% degli infermieri, 23,07% degli operatori socio sanitari. Nei giorni scorsi le principali associazioni rappresentative dei gestori delle residenze per anziani hanno denunciato la solitudine in cui li ha lasciati la Regione: le prime mascherine sono state consegnate il 20 marzo, quando ormai il contagio in alcune strutture ormai dilagava. E mentre la Regione spende 1,3 milioni di Euro per ospitare meno di 50 pazienti su una nave, l’assistenza domiciliare continua ad essere la grande assente. Per tutto il mese di marzo sono state operative a Genova solo 2 squadre. Il 30 marzo il Presidente Toti aveva annunciato la partenza di 10 squadre. Non è andata così. Dal 20 aprile le squadre sono arrivate a 6. Ancora troppo poche per 600.000 abitanti».

«Stupisce - conclude Terrile - che in questo quadro drammatico, che interpella precise responsabilità nella gestione dell’emergenza, il profesor Bassetti trovi il tempo per fare polemica sulla presunta scelta politica alla base dell’esclusione del San Martino dalla sperimentazione del farmaco Remdesivir. Nel giro di qualche ora la polemica è stata spenta dalla verità: la decisione tutt’altro che politica è stata presa dell’azienda produttrice. Certamente è auspicabile che si possa sperimentare il farmaco anche a Genova; resta il fatto che la dimensione del problema non è adeguata al livello di polemica: il San Martino ha chiesto di utilizzare il farmaco per 21 pazienti e i numeri del disastro ligure sono purtroppo molto più alti, e nulla hanno a che fare con la sperimentazione del nuovo farmaco. Piuttosto sono frutto di una non gestione dell’emergenza e di una sottovalutazione della crisi. A marzo c’era chi invitava i turisti a passare le domeniche in Liguria, e chi definiva il coronavirus solo un’influenza un po’ più impegnativa».

Tamponi e mortalità, Ansaldi: «Nessuna correlazione»

Il professor Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa, ha invece voluto chiarire il tema della mortalità per Covid e il numero di tamponi effettuati in Liguria. «La mortalità per coronavirus - ha spiegato - dipende macroscopicamente da due fattori: la demografia della popolazione e il periodo di circolazione del virus. Se voglio confrontare due regioni per correggere la differenza demografica è necessario utilizzare un processo detto di standardizzazione. Il nostro tasso di mortalità è sovrapponibile a quello di Piemonte e Marche».

«È evidente – ha detto ancora Ansaldi – che se il virus circola da più tempo avremo più morti. La Liguria ha un tasso standardizzato di mortalità inferiore a Lombardia e Emilia Romagna, superiore al Veneto e sovrapponibile a Marche e Piemonte. Considerando la demografia e il periodo di circolazione sostenuta, in Liguria si osserva una mortalità inferiore a quanto rilevato nelle regioni con un quadro epidemiologico simile».

«Non esiste inoltre - ha aggiunto Ansaldi - una relazione tra il numero dei decessi e il numero dei tamponi effettuati sulla popolazione, la distribuzione è del tutto casuale. Fare i tamponi naturalmente serve, ma è importante che ai tamponi siano accompagnate azioni programmatorie».

Buoni spesa, consegna del secondo stock

Giovaedì al Matitone è iniziata la consegna del secondo stock di buoni spesa per l'emergenza Covid-19, resa possibile grazie a 400mila euro di generose donazioni, a cui il Comune ha aggiunto altri 100 mila euro. Grazie a questi fondi, si raggiungeranno 2.900 nuclei famigliari, facendo scorrere la graduatoria delle domande raccolte entro lunedì 6 aprile, che conteggia oltre 19mila nuclei.

Venerdì le consegne proseguiranno al Matitone e in altre nove sedi individuate, una per Municipio. Non si potrà accedere liberamente: gli utenti riceveranno un appuntamento attraverso sms o email, con l'orario e la sede indicata, la più vicina alla propria residenza. Gli appuntamenti sono scaglionati ogni mezz'ora per evitare assembramenti.

Le sedi sono:

la Biblioteca Berio, via del Seminario 16, per il Centro Est;

i locali della Polizia Locale, in via Sampierdarena 34, per il Centro Ovest;

la scuola di San Fruttuoso, in piazza Manzoni 2, per la Bassa Valbisagno;

il centro civico di via Bobbio 215 r per l'Alta Valbisagno;

i locali della Polizia Locale di via C. Reta 3 C per la Valpolcevera;

i locali della Polizia Locale di via F Da Persico 49 r. per il Medio Ponente;

la scuola E. Valle di Salita Cappelloni 1 per il Ponente;

la scuola D. Pascoli di piazza Palermo 11 per il Medio Levante;

i locali della Polizia Locale di via Bottini 44 per il Levante.

Ricordiamo che sono previsti per i nuclei composti da una sola persona 100 euro, per due persone 200 euro, per nuclei composti da 3 a 5 persone 300 euro e per nuclei con più di 5 persone 400 euro. I buoni sono in tagli da 20 e sono validi fino al 31 dicembre 2020, spendibili in tutti gli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco è consultabile sul sito web del Comune.

Alla conclusione di questa fase di consegna, in lista d'attesa resteranno ancora circa 3.600 nuclei famigliari, ma la raccolta fondi lanciata dal Comune è ancora attiva, chiunque può partecipare.

Tutti coloro che volessero contribuire alla raccolta fondi del Comune di Genova per integrare i buoni alimentari possono farlo attraverso il seguente conto corrente - La causale da inserire è: “Emergenza coronavirus: misure urgenti di solidarietà”. (via Garibaldi, 9 - 16124 Genova. Conto corrente n. 000100880807 presso Unicredit Spa - Genova Tesoreria Comunale. ABI 02008 - CAB 01459 - CIN T - IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807 - BIC UNCRITMM).