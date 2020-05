Coronavirus, fase 2 al via. Tutte le nuove regole a Genova e in Liguria

Sono 5.248 (31 meno di ieri) le persone positive al coronavirus in Liguria. I dati si riferiscono alla serata di domenica 3 maggio 2020. Continuano a calare i pazienti in ospedale, scesi a 695 (-20 rispetto alle 24 ore precedenti), di cui 67 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a sabato). Le persone che si stanno curando a casa sono 2.856 (-27). Quattordici i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.207.

I positivi clinicamente guariti a casa sono 1.697 (+16) e i guariti non più positivi 1.902 (+64). 8.357 i casi totali da inizio emergenza, con un incremento di +47. Il totale dei tamponi è arrivato a 54.492 (+1.290). La provincia con il numero maggiore di positivi è quella di Genova (3.153), segueono Imperia (885), Savona (872) e Spezia (330). In sorveglianza attiva (contatti di positivi) 1.969.

Fase 2 al via il 4 maggio

In tutta Italia parte lunedì 4 maggio 2020 la fase 2 dell'emergenza coronavirus. In Liguria, dopo le prime aperture di lunedì 27 aprile, la Regione ha emanato una nuova ordinanza firmata dal presidente Giovanni Toti. Nuove regole anche per quello che riguarda più nello specifico il Comune di Genova con l'ordinanza firmata dal sindaco Marco Bucci.

Le novità a livello regionale

Tra le novità introdotte dalla nuova ordinanza firmata dal presidente Toti:

Via libera alla vendita di cibo e bevande da asporto (take away), previa ordinazione, garantendo il ritiro dei prodotti con appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti all’esterno e consentendo la presenza di un cliente alla volta all’interno dell’esercizio.

Via libera alla spesa o all’approvvigionamento di bevande e generi alimentari (punto precedente) anche al di fuori del Comune di residenza o domicilio nei territori delle Province o della Città Metropolitana.

Via libera alla vendita di calzature per bambini, anche nei negozi che vendono calzature per adulti ma con il divieto di vendita di tipologie differenti dalle calzature per bambini.

Via libera alle attività sportive dalle 6 alle 22 nell’ambito della Provincia o Città Metropolitana (anche spostandosi con il proprio mezzo) nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri quali ad esempio bicicletta, trekking, mountain bike, tennis singolo, arrampicata sportiva, passeggiata a cavallo, corsa, tiro con l’arco oltre alle alle attività sportive acquatiche individuali come wind surf, barca a vela (con a bordo al massimo due persone residenti nella stessa abitazione), attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, con il divieto di utilizzare strutture ad uso comune come spogliatoi, bagni, docce e bar che devono rimanere chiusi.

Via libera allo svolgimento individuale di: pesca sportiva ricreativa sia in acque interne sia in mare (al massimo due persone residenti nella stessa abitazione per imbarcazione), con l’obbligo di rientro in giornata presso la loro abitazione, controllo della fauna selvatica, prelievo venatorio di selezione degli ungulati.

Via libera alle sessioni di allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non, che praticano sport riconosciuti di interesse nazionale dal Coni o dal Cip e dalle rispettive federazioni.

Via libera alle passeggiate all’aria aperta dalle 6 alle 22 nel rispetto del distanziamento sociale; via libera alla possibilità di raggiungere seconde case, camper e roulotte di proprietà per attività di manutenzione e riparazione necessarie, con spostamento individuale e obbligo di rientro in giornata.

L'ordinanza del Comune di Genova

Stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria, il Comune di Genova ha deciso di integrare le disposizioni ministeriali con un'ordinanza del sindaco Marco Bucci. Di seguito le novità principali introdotte sul territorio comunale che saranno valide fino alla mezzanotte di domenica 17 maggio 2020. Le misure aggiuntive integrano il decreto del governo del 26 aprile che dal 4 maggio consente l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro per ogni attività e di due metri per l'attività sportiva, e che prevede l'obbligo di utilizzare la mascherina per chi accede a luoghi chiusi accessibili al pubblico, fatta eccezione per i bambini sotto i sei anni e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Spiagge ancora chiuse

Spiagge, scogliere e arenili restano interdetti. Si può accedere esclusivamente per la pratica dell'attività sportiva come individuata dall'ordinanza della Regione Liguria numero 25/2020 (windsurf, canoa, subacquea...).

Parchi, passeggiate e mascherine

Riapriranno al pubblico parchi e passeggiate, compreso corso Italia lato mare e Boccadasse, ma l'uso delle mascherine è fortemente raccomandato nelle aree al di fuori della proprietà privata ed è obbligatorio in parchi, giardini comunali, ville pubbliche, cimiteri, locali privati ad uso pubblico, locali adibiti ad attività commerciali, mezzi di trasporto pubblico.

Le mascherine sono obbligatorie anche nelle passeggiate per attività motoria, ma non per chi pratica attività di carattere sportivo, come corsa e bicicletta, fatta eccezione per quelle aree dove è prevista per tutti l'obbligatorietà (come i parchi).

Possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Aree gioco vietate

Le aree gioco resteranno chiuse e i giochi saranno circondati con il nastro bianco e rosso. Gli agenti della Polizia locale vigileranno sul rispetto delle disposizioni ed, eventualmente, eleveranno sanzioni. I volontari della Protezione civile saranno a disposizione della cittadinanza per informazioni sulle misure che devono essere adottate.

Cimiteri aperti con ingressi contingentati

Le misure di sicurezza previste dall'ordinanza del sindaco andranno rispettate anche nei cimiteri, che riapriranno da domani secondo l'orario e il calendario consueto. I flussi saranno contingentati, con le entrate presidiate dalla Polizia Locale e dalla Protezione civile, e ad esempio a Staglieno l'ingresso dei visitatori sarà consentito da piazzale della Fede per non creare assembramenti all'ingresso dei carri funebri che resta in piazzale Resasco.

Il commento del sindaco Bucci

«Non vogliamo morire di Coronavirus ma neanche di fame - ha commentato il sindaco Marco Bucci - perciò vogliamo consentire alle persone di lavorare e di trascorrere il tempo libero, ma vogliamo farlo in maniera ordinata e seria e in accordo con le misure consigliate dagli esperti, misurandoci con le caratteristiche della nostra città. Abbiamo introdotto delle disposizioni aggiuntive per garantire che si possano riprendere le attività, ma solo se seguiremo queste norme si tornerà a una vita normale. Vogliamo preparare la Liguria a un'estate turistica, che per noi è fondamentale dal punto di vista economico, e per farlo dobbiamo rispettare le misure di sicurezza per arrivare all'inizio dell'estate con il contagio fermo».

Fase 2, a Principe controllo ingressi e percorsi dedicati

Partita ufficialmente la Fase 2 anche in Liguria, gli occhi sono puntati sui trasporti, complici le nuove norme previste dal dpcm governativo.

Alla stazione di Principe, a metà mattina di lunedì 4 maggio, la situazione appare tranquilla. Agli ingressi sono presenti la polizia e l’Esercito per controllare chi entra e chi esce, che deve essere dotato di autocertificazione. Poche le persone dirette verso i binari, tutte munite di modulo.

Nei casi in cui i viaggiatori ne siano sprovvisti, i poliziotti ne forniscono una da compilare, che viene poi trattenuta. Per arrivare ai binari è stato istituito un percorso dedicato e transennato cui si può accedere una persona alla volta.

Fase 2 e trasporto pubblico: sui bus meno passeggeri, guanti e mascherine

Anche il servizio pubblico cambia in base alle nuove normative previste per la fase 2, quella della graduale ripartenza dopo il lockdown legato all’emergenza coronavirus.

Lunedì mattina alle fermate erano, prevedibilmente, presenti più viaggiatori in attesa. La stragrande maggioranza indossava la mascherina - resa obbligatoria anche con ordinanze regionali e comunali - in molti casi anche i guanti.

Sul 18, una delle linee più utilizzate in città, poche le persone a bordo, tutte rigorosamente a distanza di sicurezza e seduti sui sedili indicati. Amt si è infatti adattata alle norme di sicurezza e distanziamento sociale alternando le sedute per mantenere spazi più ampi.

Il servizio pubblico in questa fase funziona a misura ridotta, con un aumento della frequenza dei mezzi e la disposizione di far salire meno passeggeri dalle porte posteriori. I genovesi sembrano avere recepito le regole, ma sui mezzi utilizzati dalla redazione non erano presenti controllori per verificare il rispetto delle norme.