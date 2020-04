Coronavirus, le ultime notizie. Fase 2, Toti punta al 27 aprile

Sono 131 i nuovi contagi da coronavirus diagnosticati nelle ultime 24 ore in Liguria, 61 i guariti, 25 i morti: leggermente in calo rispetto ai giorni scorsi, ma sempre un numero tragicamente alto, soprattutto se guardato complessivamente, 1045 persone decedute da inizio emergenza.

I nuovi numeri diffusi dalla Regione portano a 4.856 i casi positivi totali nella regione nella serata di giovedì, con un dato positivo che, oltre alla crescita dei guariti (che arrivano a 1.146), riguarda un’ulteriore e uniforme calo dei pazienti ricoverati.

Rispetto a mercoledì, infatti, i ricoveri negli ospedali liguri sono scesi a 874 (91 in terapia intensiva, in calo di una unità), con il calo più decisivo all’ospedale San Martino: con 40 persone in meno ricoverate, al Policlinico si trovano adesso 196 pazienti covid, 29 dei quali in terapia intensiva.

Diminuiscono i pazienti in ospedale

«Calano gli ospedalizzati in Liguria - commenta il presidente della Regione Giovanni Toti - un dato positivo che si unisce alle medie intensità di cura che sono sotto i 900, così come sono 91 i posti occupati in terapia intensiva, meno della metà di quello che si è verificato nel momento clou della malattia. Dati positivi, anche se il numero dei decessi è sempre elevato, dovuto al cumulato dei pazienti ricoverati negli ospedali».

«Nonostante la riduzione degli ospedalizzati - ha sottolineato invece l’assessore alla Sanità Sonia Viale - Non siamo ancora fuori dall’emergenza. Questo significa che i posti letto per Covid devono rimanere alti e parallelamente il nostro sistema dovrà compiere tutti gli sforzi possibili per accogliere i pazienti per interventi in elezione o per gli esami radiologici».

Giovane morto in centro, Toti: «Mi auguro si verifichi perché non è stato ricoverato»

Il presidente della Regione ha anche parlato del ragazzo trovato morto giovedì mattina nella sua casa di via Bertora nel centro di Genova: «Asl 3 ci ha comunicato che nessuna richiesta di tampone è arrivata ai suoi terminali, anche se bisogna sottolineare che il tampone non è un metodo di cura. E soprattutto quando un cittadino è in difficoltà bisogna ricoverarlo. Mi auguro che nelle prossime ore si verifichi perché il giovane deceduto non è stato ricoverato».

Fase 2, la Liguria punta al 27 aprile

Nel corso della video conferenza dei governatori delle regioni italiane che si è svolta giovedì pomeriggio è stata esaminata la cosiddetta "Fase 2". «Venerdì - ha sottolineato di nuovo Toti - si riunirà la task force nazionale, così come anche noi in Liguria riuniremo i nostri esperti per ragionale sul dopo. Tutti i nostri aggiustamenti in vista di lunedì 27 aprile e in attesa delle determinazioni del governo, verranno comunicati domenica sera attraverso una nostra ordinanza».

Le celebrazioni per il 25 aprile

Previste nella mattinata di sabato 25 aprile le celebrazioni all’interno del Teatro Carlo Felice con tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti del caso.

«Ho letto che taluni si preoccupano - ha detto infine Toti - ma vorrei tranquillizzare tutti che non vi è nessun rischio e la distanza di due metri sarà mantenuta, in linea con quanto è stato autorizzato dal Ministero».

Tamponi e mortalità, Ansaldi: «Nessuna correlazione»

Il professor Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa, ha invece voluto chiarire il tema della mortalità per Covid e il numero di tamponi effettuati in Liguria. «La mortalità per coronavirus - ha spiegato - dipende macroscopicamente da due fattori: la demografia della popolazione e il periodo di circolazione del virus. Se voglio confrontare due regioni per correggere la differenza demografica è necessario utilizzare un processo detto di standardizzazione. Il nostro tasso di mortalità è sovrapponibile a quello di Piemonte e Marche».

«È evidente – ha detto ancora Ansaldi – che se il virus circola da più tempo avremo più morti. La Liguria ha un tasso standardizzato di mortalità inferiore a Lombardia e Emilia Romagna, superiore al Veneto e sovrapponibile a Marche e Piemonte. Considerando la demografia e il periodo di circolazione sostenuta, in Liguria si osserva una mortalità inferiore a quanto rilevato nelle regioni con un quadro epidemiologico simile».

«Non esiste inoltre - ha aggiunto Ansaldi - una relazione tra il numero dei decessi e il numero dei tamponi effettuati sulla popolazione, la distribuzione è del tutto casuale. Fare i tamponi naturalmente serve, ma è importante che ai tamponi siano accompagnate azioni programmatorie».

Buoni spesa, consegna del secondo stock

Giovaedì al Matitone è iniziata la consegna del secondo stock di buoni spesa per l'emergenza Covid-19, resa possibile grazie a 400mila euro di generose donazioni, a cui il Comune ha aggiunto altri 100 mila euro. Grazie a questi fondi, si raggiungeranno 2.900 nuclei famigliari, facendo scorrere la graduatoria delle domande raccolte entro lunedì 6 aprile, che conteggia oltre 19mila nuclei.

Venerdì le consegne proseguiranno al Matitone e in altre nove sedi individuate, una per Municipio. Non si potrà accedere liberamente: gli utenti riceveranno un appuntamento attraverso sms o email, con l'orario e la sede indicata, la più vicina alla propria residenza. Gli appuntamenti sono scaglionati ogni mezz'ora per evitare assembramenti.

Le sedi sono:

la Biblioteca Berio, via del Seminario 16, per il Centro Est;

i locali della Polizia Locale, in via Sampierdarena 34, per il Centro Ovest;

la scuola di San Fruttuoso, in piazza Manzoni 2, per la Bassa Valbisagno;

il centro civico di via Bobbio 215 r per l'Alta Valbisagno;

i locali della Polizia Locale di via C. Reta 3 C per la Valpolcevera;

i locali della Polizia Locale di via F Da Persico 49 r. per il Medio Ponente;

la scuola E. Valle di Salita Cappelloni 1 per il Ponente;

la scuola D. Pascoli di piazza Palermo 11 per il Medio Levante;

i locali della Polizia Locale di via Bottini 44 per il Levante.

Ricordiamo che sono previsti per i nuclei composti da una sola persona 100 euro, per due persone 200 euro, per nuclei composti da 3 a 5 persone 300 euro e per nuclei con più di 5 persone 400 euro. I buoni sono in tagli da 20 e sono validi fino al 31 dicembre 2020, spendibili in tutti gli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco è consultabile sul sito web del Comune.

Alla conclusione di questa fase di consegna, in lista d'attesa resteranno ancora circa 3.600 nuclei famigliari, ma la raccolta fondi lanciata dal Comune è ancora attiva, chiunque può partecipare.

Tutti coloro che volessero contribuire alla raccolta fondi del Comune di Genova per integrare i buoni alimentari possono farlo attraverso il seguente conto corrente - La causale da inserire è: “Emergenza coronavirus: misure urgenti di solidarietà”. (via Garibaldi, 9 - 16124 Genova. Conto corrente n. 000100880807 presso Unicredit Spa - Genova Tesoreria Comunale. ABI 02008 - CAB 01459 - CIN T - IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807 - BIC UNCRITMM).