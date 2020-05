Coronavirus, gli aggiornamenti. Test a prezzo fisso per chi torna al lavoro, la Regione ci pensa

Cala il contagio nella serata di martedì 6 maggio 2020. A fronte di 1.530 tamponi fatti, scende a 5.175 persone il numero dei positivi al Covid-19 in Liguria, con un decremento di 43 unità rispetto a lunedì. I nuovi casi positivi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono 63, cui si aggiungono i dati relativi ai decessi - 11 - e ai guariti, 95.

Nelle ultime ventiquattro ore i pazienti in ospedale sono diminuiti di 27 unità, portando il totale a 651, di cui 68 in terapia intensiva (-4 rispetto a lunedì). Le persone che si stanno curando a domicilio sono 2.776 (-54), i positivi clinicamente guariti a casa sono 1.748 (+38) e i guariti non più positivi sono 2.068.

I casi totali da inizio emergenza sono 8.473, con un incremento di 63 unità nell'arco delle ultime 24 ore. I deceduti totali da inizio emergenza sono 1.230. I tamponi totali eseguiti finora in Liguria sono 57.622.

Il maggior numero di positivi si trova in provincia di Genova (3.153), seguita da Imperia (855), Savona (846) e Spezia (314). Infine le sorveglianze attive (contatti di positivi) in tutta la regione sono 1.755.

«Numeri che ci confortano sull’andamento in discesa dell’epidemia per quanto riguarda le terapie intensive e i posti letto di media intensità - ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti - mi auguro che il trend positivo continui e che i cittadini lo facciano continuare utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale previsti. Stiamo poi proseguendo il lavoro per la gestione della fase 2: stiamo lavorando alla definizione dei padiglioni Covid che resteranno in attività per tutto il periodo di latenza dell’infezione, ogni provincia avrà le sue attrezzature e lavoreremo per essere pronti per qualsiasi eventuale ritorno di fiamma della malattia per non superare il 30% delle sale occupate rispetto alla disponibilità, così come i letti di ospedale, oggi occupati per meno della metà della disponibilità totale».

Mascherine, distribuzione nelle farmacie al via

Partita oggi, mercoledì 6 maggio 2020, la distribuzione nelle farmacie di 500mila mascherine chirurgiche ai cittadini, qualche intoppo nella prime ore della mattinata per alcuni problemi al server segnalati da alcuni cittadini, problemi confermati da alcune farmacia sopratutto poco dopo le ore 8, che si sono però risolti presto. «Sta funzionando bene, le persone sono contente - confermano dalla farmacia di via Cairoli - C’è stata un po’ di di difficoltà all’inizio, intorno alle 8, perché il server ha registrato troppi accessi, ma poi tutto si è sistemato. Alle 11 avevamo già erogato una sessantina di pacchetti da due mascherine»

Qualche problema confermato anche dai titolari della farmacia di via Bensa: «Abbiamo iniziato male, il server si è bloccato a causa dei troppi accessi e non siamo riusciti ad accedere. Ovviamente non abbiamo consegnato mascherine sino a quando il problema non si è risolto, perché il sistema serve per registrare chi ha già fatto richiesta: se qualcuno ha già usato la stessa tessera sanitaria per prendere le mascherine il sistema ce lo dice. La situazione si è sbloccata a metà mattinata»

L'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone aveva spiegato nella serata di martedì: «Ogni cittadino potrà recarsi in farmacia con la tessera sanitaria e ritirare una confezione con due mascherine. Preghiamo tutti di fare in modo che la distribuzione che parte domani sia frutto del buon senso, evitando assembramenti. Per quanto ci riguarda, continueremo a rifornire le farmacie fino ad arrivare a un milione di mascherine. Per questo voglio ringraziare tutti i farmacisti perché non è stato facile organizzare una macchina distributiva da un milione di mascherine che finirà la prossima settimana, per arrivare alla fine ad una consegna complessiva di 3,1 milioni di mascherine ai cittadini liguri».

Rsa, test a tappeto

Prosegue lo screening portato avanti da Regione Liguria attraverso i test sierologici, sia nelle RSA che sul personale sanitario. «A questo proposito - ha detto Toti - i test sierologici hanno coinvolto 20.000 persone tra ospiti e operatori delle residenze. Dall’indagine risulta che sul totale dei test effettuati il 90% degli operatori delle Rsa è risultato negativo, così come l’85% degli ospiti. Per quanto riguarda il sistema sanitario sono stati 14mila i test sierologici effettuarti e il 95% del personale è risultato negativo».

È stato deciso anche deciso di proseguire la campagna dei test molecolari coinvolgendo tutto il personale delle forze dell’ordine e di prima linea dell’amministrazione dello Stato, tra polizia, carabinieri, vigili del fuoco.

Test sierologici a prezzo fisso per chi torna al lavoro: Regione al lavoro su un bando

Una convenzione con i laboratori privati della regione per consentire di sottoporre a test sierologici “a saponetta” i lavoratori di grandi, medie e piccole imprese verificare le loro condizioni di salute per farli tornare in azienda senza rischi.

Questo il prossimo obiettivo della Regione, che ha annunciato di essere al lavoro su un bando che consenta ai datori di lavoro e ai titolari delle aziende di sottoporre a test i lavoratori a un prezzo calmierato e con tutte le norme di sicurezza necessarie sia per i lavoratori sia per chi esegue i test.

Mille tamponi al giorno con il nuovo macchinario

«Arriverà nei prossimi giorni all’ospedale San Martino di Genova - ha detto ancora Toti - una macchina per fare oltre 1000 tamponi al giorno. Pertanto nelle prossime settimane il numero di tamponi in regione Liguria crescerà per arrivare a quasi 100.000 al mese. Inoltre entrerà in funzione un sistema di test molecolari rapidi da poter utilizzare in tutti i pronto soccorso della Liguria, in modo che si possano testare persone in mezz’ora e mantenere percorsi separati e protetti tra pazienti covid e non covid».

Fase 2, aumentano i treni in Liguria

Cresce il numero dei viaggiatori in treno con l'inizio della fase 2 dell'emergenza coronavirus. Nella giornata di martedì 5 maggio sono state circa 18mila le persone che hanno viaggiato sui treni regionali della Liguria. Un incremento del 10% rispetto alla settimana precedente, che corrisponde al 15% dei passeggeri nel periodo prima dell’emergenza sanitaria.

180 i treni regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) in circolazione da lunedì in Liguria per l’avvio della Fase 2 dell’emergenza, che hanno registrato un riempimento medio del 16%, già calcolato in base alla nuova disponibilità al 50% di posti a sedere. 21 nuove corse giornaliere, incrementate in accordo con la Regione Liguria committente del servizio, rispetto ai convogli in circolazione nel periodo della Fase 1.

Al fine di garantire il distanziamento sociale a bordo treno prosegue l’allestimento di tutta la flotta Trenitalia con marker sui sedili da non occupare segnaletica sulle porte per la salita e la discesa dei viaggiatori, le indicazioni a terra per indicare ai passeggeri l’uscita più vicina e la distanza da tenere con gli altri passeggeri,. Sono state, inoltre, potenziate le attività di sanificazione e igienizzazione su tutti i treni.

Trenitalia e Regione Liguria stanno monitorando i flussi dei viaggiatori che, in queste prime giornate, non stanno riscontrando criticità. Particolare attenzione è dedicata alle esigenze di mobilità delle persone sulle singole linee.

Il Gruppo FS Italiane ricorda che tutti i passeggeri devono:

