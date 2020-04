Coronavirus, verso la fase 2. Tutte le novità in Liguria e quelle a livello nazionale

In Liguria sono 4988 i positivi al coronavirus a domenica 26 aprile e il numero di nuovi contagi è tornato a crescere: la cifra ammonta infatti a 205 (sabato erano 128), tenendo conto dei guariti (100) e dei decessi (21) in più rispetto a sabato. I test effettuati sono 42607, 1482 più tra sabato e domenica.

Scendono invece i ricoveri: domenica si segnano 11 casi in meno rispetto a sabato, per un totale di 831 persone di cui 82 in terapia intensiva.

Al domicilio si stanno curando in totale 2667 persone, 76 più di sabato. Sempre in totale, i clinicamente guariti, asintomatici ma ancora positivi e al domicilio, sono 1490, 19 più di sabato. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 1404 (100 più di sabato). I decessi sonon 1112 in totale (21 schede decessi più di sabato). I soggetti in sorveglianza attiva in tutta la regione sono 1847.

Liguria: in vigore l'ordinanza sulla "Fase 2"

Ecco i punti salienti della nuova ordinanza entrata in vigore dalla mezzanotte di lunedì 27 aprile (leggi qui il testo integrale):

- Consentita la vendita del cibo da asporto (a esclusione degli esercizi localizzati in aree e spazi pubblici a cui è interdetto l'accesso per ordinanze sindacali): oltre alle consegne a domicilio dunque si potrà andare rispettando la distanza sociale - come già succede quando si va a fare la spesa - per andare a ritirare il cibo sul posto. Resta sospeso il consumo sul posto di alimenti e bavande.

- Consentita la vendita di calzature per bambini.

- Consentita la toelettatura di animali da compagnia purché si svolga su appuntamento e senza contatto diretto tra persone. Si potrà portare l'animale, lasciarlo in negozio e poi andarlo a prendere.

- Passeggiate all'aria aperta, corsa e utilizzo bici dalle 6 alle 22. Si potrà uscire a questo fine nell'ambito del Comune o - per quanto riguarda Genova - del municipio di residenza. Consentite altre attività come passeggiata a cavallo, pesca sportiva lungo fiumi e foci di fiumi. Si potrà andare da soli o al massimo coinvolgendo persone residenti nella stessa abitazione. «Questo consente alle famiglie che vivono insieme di poter uscire anche con i propri bambini che da troppo tempo sono rinchiusi» ha detto Toti. A Genova il sindaco a chiarito (clicca qui per leggere l'approfondimento) dove sarà possibile correre e andare in bici a Genova.

- È consentito l’allenamento e addestramento dei cavalli da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio regionale.

- È consentito l’allenamento e addestramento dei cani in aree autorizzate senza il contatto diretto tra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale.

- Possibile lo spostamento con motoveicolo da parte di 2 persone a patto che siano conviventi.

- Consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo, con autodichiarazione del possesso della superficie agricola coltivata. Lo spostamento è consentito a una sola persona con obbligo di rientro in giornata. Si può andare a coltivare l'orto anche fuori Comune.

- Consentita la vendita solo in alcuni esercizi quali fiorerie e esercizi di prodotti florovivaistici; consentita anche la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso nei negozi specializzati.

- Consentito anche ai residenti in Regione Liguria di spostarsi sul territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione ed è obbligatorio il rientro in giornata; sono consentiti gli spostamenti di autovetture con più di un passeggero a bordo solo se provenienti dalla stessa residenza.

- I sindaci potranno disciplinare con proprie ordinanze l’apertura dei cimiteri, nel rispetto del distanziamento sociale.

- Nelle giornate di domenica fino al 10 maggio l’orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l’apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15.

"Fase 2" dal 4 maggio: cosa ha deciso il governo Conte

Da lunedì 4 maggio parte ufficialmente la "fase 2" in tutta Italia, lo ha annunciato il premier Conte in conferenza stampa spiegando anche che non si tratterà di un "liberi tutti", per non vanificare i sacrifici di queste settimane. «Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi - ha detto Conte - anche nelle relazioni famigliari bisogna stare attenti e rispettare le norme di distanziamento». Bisognerà poi adottare le precauzioni e usare «i dpi, a questo fine abbiamo sollecitato il commissario Arcuri che interviene a calmierare e fissare il prezzo di mercato delle mascherine, avremo un prezzo equo per remunerare le imprese che lavorano in questo settore, ma non consentiremo altro. Il prezzo sarà fissato per 0,50 euro per mascherine chirurgiche e dai dispositivi di protezione sarà eliminata l'Iva».

Visite solo ai parenti, niente party

Dal 4 maggio e fino al 18 maggio «avremo una conferma generalizzata per le misure di distanziamento e gli spostamenti, rimarranno le motivazioni per lavoro, necessità e salute all'interno delle regioni. Aggiungiamo solo la possibilità di spostamenti mirati per fare visita ai congiunti. Saranno visite mirate fatte nel rispetto delle distanze con adozione di mascherine e divieto di assembramento, non stiamo dicendo che dal 4 maggio saranno consentiti party e ritrovi di famiglia. I divieti di assembramenti rimarranno in luoghi pubblici e privati. I sindaci possono disporre le chiusure di aree laddove non ci sia la possiblità di assicurare il rispetto delle prescrizioni».

Sport e allenamenti

Fin qui era possibile svolgere un'attività motoria nei pressi della propria casa, adesso ci si potrà allontanare ma rispettando la distanza di sicurezza. Saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamenti degli atleti professionisti e non ma riconosciuti di interesse nazionale dalle federazioni. Ma gli allenamenti saranno consentiti solo senza assembramenti, a porte chiuse, e rispettando il distanziamento sociale. Per quello che riguarda i professionisti (Serie A compresa) gli allenamenti di gruppo dovrebbbero partire dal 18 maggio.

Sì ai funerali, ma con un massimo di 15 congiunti

Per le cerimonie funebri «c'è stata un'apertura, credo abbia addolorato tutti il fatto di aver assistito a tanti decessi senza la possibilità di un ultimo gesto di raccoglimento. Saranno consentite le cerimonie funebri ma solo con fino a un massimo di 15 congiunti possibilmente da celebrarsi all'aperto con le mascherine».

Ristorazione da asporto

Dal 4 maggio «sarà consentita attività di ristorazione con asporto, ma che nessuno pensi che davanti a bar e ristoranti ci possano essere assembramenti, bisognerà stare in fila rispettare le distanze e consumare a casa».

Attività produttive

Per le attività produttive «riapre tutta la manifattura, tutto il settore delle costruzioni, e del commercio all'ingrosso funzionale alle prime due industrie. È consentita la riapertura ma le aziende interessate dovranno rispettare rigorosamente protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nei prossimi giorni verranno consentite attività per predisporre i luoghi di lavoro». Idem anche per i cantieri.Un passaggio critico è quello dei flussi dei lavoratori che si sposteranno: «Previsto protocollo di sicurezza anche per i mezzi di trasporto. Bisognerà che tutte le aziende si predispongano al rispetto delle norme di sicurezza».

Le aperture del 18 maggio

Mentre il 4 maggio riaprirà il commercio al'ingrosso, il 18 maggio è in programma la riapertura anche del commercio al dettaglio, insieme a musei, mostre e biblioteche, e allenamenti a squadre in campo sportivo.

Quando riaprono parrucchieri, bar e ristoranti?

E poi il 1 giugno è la data per cui il Governo vorrebbe riaprire bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. «È una riapertura a tappe e ci prendiamo qualche giorno ancora per adottare cautele che comunicheremo per tempo in modo che gli interessati possano predisporsi. Faremo il possibile nei prossimi giorni per intervenire su altre attività come quelle che svolgono gli stabilimenti balneari in modo da consentire una programmazione della stagione estiva».

Toti: «In Liguria fase 2 più chiara»

Il presidente della Regione Giovanni Toti, dopo aver ascoltato la conferenza stampa di Conte, ha commentato manifestando alcune perplessità: «In Liguria andiamo verso la Fase 2 in modo più chiaro e ordinato. Domani mattina nella nostra regione tante persone, grazie al nostro provvedimento, potranno avviarsi ordinatamente verso una parziale normalità: fare sport, uscire con un figlio, fare qualche lavoretto nella propria seconda casa o sulla propria barca in attesa di poterle di nuovo usare. Potranno coltivare qualche hobby, come andare a pescare da soli, o in bicicletta, o a cavallo, il cui benessere dipende anche dal suo movimento, dopo due mesi di stop nei box. Ristoranti, gastronomie, pasticcerie, pizzaioli ed artigiani potranno consegnare cibo da asporto nei loro locali. I sindaci decideranno se vi sono le condizioni per riaprire i cimiteri e consentire una visita ai nostri cari defunti, a cui in questa emergenza non si è potuto dare neanche l'ultimo saluto. E per molte delle attività sopra elencate sarà consentito il movimento anche da comune a comune, sempre ovviamente all’interno della regione. Tante altre attività che il Governo riaprirà solo tra una settimana, come i cantieri della nautica, in Liguria sono già parzialmente riaperte da giorni. Gradualità, regole, educazione, distanze, chiarezza: questa secondo me è la strada giusta per ripartire».

«Mancano ancora troppe cose nel provvedimento del governo»

«Troppe cose mancano ancora nel provvedimento del Governo - prosegue Toti - e ancora una volta ci si ostina a voler decidere tutto da Roma, lasciando pochissimo spazio all’iniziativa degli enti territoriali che conoscono meglio di altri le esigenze di famiglie e imprese. Nel provvedimento del Governo ancora si bloccano gli spostamenti, anche solo tra province, mentre nessuna data viene data per quelli tra regioni. Non si capisce come e in che modalità si potranno andare a trovare genitori e figli ormai lontani da mesi. Per parrucchieri, estetisti e altri artigiani della cura per la persona, le date di riapertura sono spostate non prima di giugno. Per ristoranti, bar e turismo forse dopo la metà di maggio. E su tutto questo non è chiaro come le famiglie dovranno fare con i bambini e i ragazzi, tornando al lavoro e senza scuole aperte. Un argomento che il premier Conte ha affrontato in modo fumoso, ma che meriterebbe risposte precise e immediate».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Serve vero confronto con le Regioni»

E conclude: «C’è molto da chiarire e spero che il Governo voglia confrontarsi davvero con le Regioni. Per ora rilevo che, al contrario, viene escluso ogni ruolo alle Regioni e trovo che sia inaccettabile, viste le scelte. Soprattutto sulle libertà fondamentali previste dalla Costituzione: la libertà di spostarsi sul territorio nazionale, la libertà di lavorare, la libertà di impresa, la libertà di ricevere una educazione, la libertà della cultura e la libertà di culto. Libertà fondamentali che si possono sospendere per un breve e dichiarato periodo di tempo, ma non all’infinto, rinviando di settimana in settimana. Il tutto mentre il resto dell’Europa riparte. La Liguria almeno oggi ha fatto un passo avanti e continuerà ad andare avanti, mettendo la salute al primo posto ma salvaguardando anche l’interesse di tutti i cittadini».