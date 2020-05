Isole ecologiche, rifiuti ingombranti ed EcoVan: le novità di Amiu per la fase 2

Nel graduale ritorno alla normalità nella fase 2 dell'emergenza coronavirus tornano disponibili alcuni dei servizi di Amiu, relativi alla raccolta dei rifiuti. Isole ecologiche e il camioncino EcoVan riprenderanno il loro servizio a partire da giovedì 14 maggio 2020. La prossima settimana, precisamente lunedì 18, ripartirà invece il servizio di ritiro rifiuti ingombranti, gratuito, a piano strada.

Amiu durante l'emergenza sanitaria non ha mai interrotto il suo servizio essenziale di raccolta di rifiuti e di igiene urbana, ora riattiva le attività fondamentali per il corretto smaltimento dei rifiuti domestici ingombranti e pericolosi e per la pulizia delle strade.

Riapertura su appuntamento

Per garantire la sicurezza le tre Isole ecologiche genovesi (via Gastaldi a Pontedecimo, Lungobisagno Dalmazia a Staglieno e Fascia di rispetto a Pra') saranno aperte solo su appuntamento. Gli operatori dell’impianto accoglieranno i cittadini provvisti di tutti i dispositivi di protezione. Anche coloro che porteranno i rifiuti dovranno indossare la mascherina.

Gli orari delle Isole ecologiche

Le Isole ecologiche di Pontedecimo e Volpara (Staglieno) saranno aperte con il seguente orario:

Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 18.

Per quello che riguarda invece l'Isola della fascia di rispetto di Pra gli orari sono i seguenti

Dl lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30.

Le persone interessate al servizio potranno prenotarsi da casa chiamando il numero 010.89.80.800 (da lunedì a venerdì con orario 9-16).

Servizio EcoVan: il calendario provvisorio

Per il servizio EcoVan i cittadini ritroveranno i consueti camioncini in tutti i quartieri genovesi, con un calendario provvisorio disponibile a questo Link.. La consegna dei rifiuti agli operatori Amiu avverrà in totale sicurezza, nel rispetto delle norme sul distanziamento e partirà giovedì 14 maggio 2020 con le seguenti tappe:

Piazza Solari (San Fruttuoso) dalle ore 7.30 alle 11.

Piazza Galileo Ferraris (Marassi) dalle 7.30 alle 11.

Via Buscaglia (Prato) dalle 13.30 alle 17.

Corso Carbonara (Castelletto) dalle 13.30 alle 17.

Ritiro rifiuti ingombranti a piano strada

Da lunedì 18 maggio verrà inoltre riattivato il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a piano strada (massimo tre pezzi). Si tratta di un servizio che riguarda i Municipi Valpolcevera (Certosa, Rivarolo, Teglia, Bolzaneto, Begato, San Quirico, Pontedecimo), Centro Ovest (Sampierdarena, San Teodoro), Bassa Val Bisagno (Marassi alta), nel Centro Storico, nelle zone di Sestri Ponente, Quarto Alto e Colle degli Ometti. Anche questo ritiro dev'essere prenotato chiamando il numero 010.89.80.800.

«Con tutte le garanzie e tutele per lavoratori e cittadini, ripartono servizi importanti come le Isole ecologiche e gli Ecovan. È un progressivo ritorno a regime in coerenza con quanto sta succedendo per le attività commerciali e produttive - ha sottolineato il direttore generale di Amiu, Tiziana Merlino - In questi mesi difficili non solo Amiu non si è mai fermata, ma anzi, ha potenziato le attività con sanificazioni e pulizie straordinarie in tutti i quartieri, estendendo la raccolta differenziata dell'umido nella zona di Albaro. Già prima dell'avvio della Fase 2 abbiamo ripristinato il servizio di ritiro ingombranti a domicilio per permettere alle persone di non uscire di casa. Ora con la riapertura delle Isole ecologiche e il ritorno del servizio Ecovan, la ripresa graduale dei servizi è compiuta e davvero non ci saranno più scuse per chi ha l’abitudine di abbandonare rifiuti per strada o accanto ai cassonetti».

Smaltimento rifiuti, tutte le opzioni in breve

Per riassumere, i rifiuti ingombranti di provenienza domestica possono quindi essere: