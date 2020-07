Coronavirus, commercianti esentati dalla Cosap fino a metà settembre

Giovedì 16 luglio 2020 la giunta comunale - su proposta dell'assessore al Commercio, artigianato, tutela e sviluppo vallate, grandi eventi Paola Bordilli e dell'assessore al Bilancio, lavori pubblici, manutenzioni e verde pubblico Pietro Piciocchi - ha approvato una delibera per stabilire ulteriori agevolazioni a favore di imprese, soggetti economici, commerciali e pro loco cittadine.

Sino al 15 settembre gli esercizi commerciali che utilizzino lo spazio esterno alle loro attività sia per offrire ai clienti che attendono in strada il proprio turno una sistemazione più confortevole (in particolare creando zone ombreggiate quale riparo dalla calura estiva), sia per poter esporre ordinatamente la loro merce e promuovere la loro attività, saranno esentati dal pagamento della Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche).

Fra le condizioni richieste vi è il rispetto delle specifiche disposizioni vigenti e future connesse all'emergenza sanitaria covid-19; in particolare quelle sul distanziamento interpersonale, il divieto di assembramenti e la disinfezione delle mani.

Queste occupazioni potranno avvenire previa presentazione di specifica autodichiarazione, che attesti il rispetto delle condizioni stabilite. Sarà presente un apposito modulo da compilare sul sito del Comune a partire da giovedì 24 luglio.

Sempre per tutta la durata dello stato di emergenza sanitario, non verrà richiesto il pagamento della Cosap a imprese e soggetti economici che si dotino di strutture esterne all'azienda dove misurare la temperatura corporea di chi deve accedere in sede o dove, comunque, adempiere ad altre eventuali misure imposte dalle norme vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro. L'occupazione gratuita sarà consentita nei casi in cui l'installazione di queste strutture non possa essere effettuata in un'area privata di pertinenza dell'azienda richiedente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Particolare attenzione è stata poi dedicata alle Pro Loco cittadine che l'amministrazione comunale sosterrà anche esentandole dagli oneri dovuti per svolgere iniziative e manifestazioni volte a favorire la conoscenza delle tradizioni locali e delle produzioni tipiche, la protezione, il miglioramento e la valorizzazione del territorio. Questa misura sarà valida sino al prossimo 31 ottobre. Nel contempo, la misura sui dehors che prevede la gratuità per l'estensione e le nuove installazioni, iniziativa di cui Genova è stata pioniera, ha già raggiunto gli oltre 13mila metri quadrati concessi.