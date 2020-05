Coronavirus, nuova donazione di El Shaarawy per la Liguria

L'ex giocatore del Genoa, Stephan El Shaarawy, di origini egiziane ma nato a Savona, ha voluto dare un altro contributo a chi, nella sua Liguria, sta combattendo il coronavirus in prima fila. La notizia è stata resa nota dal 118 di Savona con un post su Facebook.

«Abbiamo ricevuto una donazione molto speciale da Stephan El Shaarawy - si legge nel post -: si tratta di quattro ecografi, di grande valore non solo economico, ma a dir poco fondamentali nell'emergenza che stiamo vivendo oggi e che saranno anche un valido strumento diagnostico anche in futuro. Una delle funzioni di base infatti è quella di sostituire uno degli strumenti "classici" di noi medici: il fonendoscopio che nelle attuali condizioni non è purtroppo utilizzabile».

El Shaarawy si era già attivato a marzo, organizzando una raccolta fondi per l'ospedale San Paolo di Savona, dove la madre del calciatore ha lavorato per una vita e dove lui e il fratello sono nati. L'obiettivo dell'iniziativa era di raccogliere 50mila euro.

Inoltre, insieme ai suoi compagni di squadra dello Shanghai Shenhua, ha donato all'Italia migliaia di mascherine, occhiali, tute e kit di emergenza.