Tigullio, nasce il portale di e-commerce del territorio: cento negozi a portata di click

L'unione fa la forza. Questo il motto che ha animato le attività commerciali del Tigullio con Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino a fare da capofila per un progetto ideato da Paolo De Giovanni e realizzato in un paio di settimane per combattere la crisi del commercio causata dall'emergenza coronavirus.

Un grande portale di e-commerce chiamato ShopInRiviera, in grado di coinvolgere negozi e attività imprenditoriali di ogni tipo per portare a casa della popolazione prodotti e servizi di ogni genere: dall'abbigliamento ai prodotti elettronici, ma anche scarpe, accessori, casalinghi ed elettrodomestici, cosmetici, prodotti per il benessere, ottici e ovviamente anche bevande, ristorazione e servizi vari. Una sorta di maxi centro commerciale virtuale con i negozi di fiducia a portata di click, tutti raccolti in un unico posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono infatti oltre cento le attività che hanno già aderito alla piattaforma, patrocinata dal Comune di Rapallo guidato dal sindaco Carlo Bagnasco e sostenuta dalle amministrazioni di Santa Margherita Ligure e Portofino. Il portale è attivo ed è stato ufficialmente presentato sabato 18 aprile 2020.