Uova di Pasqua negli ospedali: le donazioni di aziende e cittadini per ringraziare i medici

È una Pasqua diversa quella del 2020, caratterizzata dal mantra #iorestoacasa e dal lavoro di tutto il personale sanitario impegnato senza sosta negli ospedali. Una festività che, quest'anno più che mai, segna il bisogno di speranza e di vicinanza.

Ma anche in un momento delicato come questo, segnato dall'emergenza coronavirus, si può strappare un sorriso.

E dunque la carica del cioccolato e della solidarietà arrivano in corsia, con centinaia di donazioni spontanee di privati e aziende: uova dolci (e anche colombe) stanno facendo capolino nei reparti degli ospedali genovesi in previsione della Pasqua.

Molte leccornie sono già arrivate al San Martino, ma anche al Gaslini dove ad esempio Icam Cioccolatieri ha fatto sapere di aver consegnato uova di Pasqua «partendo dal desiderio di contribuire, anche in minima parte, all’enorme sforzo che ospedali, medici e infermieri stanno facendo in questo periodo, lavorando senza tregua per garantire cure e assistenza ai malati».

Non manca, intanto, chi vende uova di Pasqua solidali ai cittadini per potersi equipaggiare meglio in questo periodo difficile, come nel caso della Croce Bianca Genovese. I proventi serviranno per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per la sicurezza dei soccorritori impegnati nell'emergenza Covid-19 (info: consegne@crocebianca.it).

