Samp-Verona e donazioni al San Martino: Ferrero frena, Federclubs all'attacco

Anche Roberto Mancini aveva invitato i tifosi blucerchiati a donare il rimborso del biglietto per Sampdoria-Verona (giocata a porte chiuse domenica 8 marzo 2020, l'ultima prima dello stop per l'emergenza coronavirus) all'ospedale San Martino di Genova. La Federclubs, federazione dei club blucerchiati, ha però nuovamente polemizzato con la società guidata dal presidente Massimo Ferrero, che avrebbe momentaneamente bloccato la donazione per motivi fiscali.

«Informiamo tutti i 5082 abbonati che hanno aderito all’iniziativa “i Sampdoriani per il San Martino” - ha scritto la Federclubs in una nota - che la società Sampdoria ci ha comunicato tramite mail la decisione di rifiutare, per il momento, di dar seguito alla nostra domanda in quanto sta attendendo delucidazioni di natura fiscale dagli organi competenti».

I clubs avevano già chiesto alla società di donare l'incasso a metà marzo, ma avevano già ricevuto una risposta negativa: «È già passato oltre un mese dalla nostra prima richiesta. Ad una motivazione legata a problemi logistici della quarantena fornita al tempo, segue quest’altra che evitiamo di commentare ma che approfondiremo con l’aiuto di professionisti competenti, per farci le nostre ragioni fino in fondo e per conto di chi ha fatto la sua parte con generosità e che meritava considerazione ben diversa».

«Rimaniamo lo stesso convinti di poter fare qualcosa di importante e in tempi brevi per il San Martino - ha concluso la Federclubs - , invitiamo tutti i Sampdoriani che hanno aderito all’iniziativa a fare una donazione personale, dimostrando ancora una volta il Grande cuore della Sud. L’IBAN è sempre quello del reparto maggiormente coinvolto nell’emergenza: U.O. Clinica di Malattie Infettive e Tropicali – IBAN IT18Q0617501594000002286990 – BIC CRGEITGG085».