In giro senza motivo con pistola scacciacani e cutter

I carabinieri della compagnia Genova Centro hanno denunciato nella notte un genovese di 46 anni, originario di Torriglia, sorpreso in via Bruno Buozzi a Dinegro senza un valido motivo e in possesso di un cutter lungo 15 centimetri e di una pistola scacciacani, modello 92, senza matricola.

L'uomo, gravato da precedenti di polizia, è stato sorpreso in giro da alcuni militari impegnati nel normale servizio preventivo per il controllo del territorio e per far rispettare le norme anti-contagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al termine di accertamenti l'uomo è stato denunciato a piede libero per possesso di armi e oggetti atti ad offendere ed è stato anche multato per la violazione delle misure di contenimento al Covid-19. Pistola e cutter sono stati sequestrati.