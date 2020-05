Coronavirus, negozi aperti dall'11 maggio: la richiesta delle Regioni al governo

Oggi, giovedì 7 maggio 2020, la Regione ha presentato le iniziative adottate a favore di cittadini e imprese dall'inizio dell'emergenza Covid-19 con uno stanziamento di oltre 100 milioni di euro. Il governatore Toti ha anche annunciato quali richieste le Regioni si apprestano ad avanzare al governo.

«La conferenza delle Regioni - ha spiegato il governatore - all'unanimità ha approvato un documento che chiede che fin da lunedì 11 maggio si possa riaprire il commercio al dettaglio e che dal 17 quando scadrà il dpcm firmato il 26 aprile scorso questa norma decada e venga totalmente attribuito alle regioni la responsabilità di elaborare un calendario completo di riaperture sin dal 18 maggio».

Le misure adottate dalla Regione sono rivolte a liberi professionisti e partite Iva, piccoli commercianti, botteghe dell'entroterra, imprese turistiche, lavoratori stagionali del turismo disoccupati, piccole-medie imprese, aziende che hanno riconvertito per produrre Dpi, start up, commercianti ambulanti, lavoratori in smart working o in cassa integrazione, artigiani, cooperative, famiglie, associazioni o società sportive e aziende agricole o ittiche.