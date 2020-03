Coronavirus e famiglie in difficoltà con l'affitto: i sindacati chiedono un incontro a Regione Liguria

L’emergenza coronavirus sta mettendo in seria difficoltà il mondo del lavoro e purtroppo anche tante famiglie liguri. Cassa integrazione, personale stagionale che non viene richiamato al lavoro e tante altre situazioni si sommano ad altri elementi di disagio.

Cgil, Cisl e Uil Liguria con una nota stampa richiamano l'attenzione sul «caso degli affittuari dei cosiddetti alloggi popolari per i quali non sono state stanziate risorse sufficienti a preservarli da questo momento così difficile. La Legge di Bilancio 2020 ha previsto 50 milioni di euro per il fondo di sostegno all’affitto, ma di fronte all’emergenza questa cifra è assolutamente insufficiente».

I segretari regionali dei sindacati - rispettivamente Fabio Marante per Cgil, Claudio Donatini per Cisl e Alfonso Pittaluga per Uil - hanno chiesto un incontro urgente all’Assessore alle Politiche abitative della Regione Liguria Marco Scajola al quale saranno chiesti «provvedimenti e maggiore attenzione per le famiglie affittuarie che in Liguria si stimano essere circa 10mila».