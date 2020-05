Corriere, aumentano le corse nelle vallate: i nuovi orari

Come previsto da lunedì 25 maggio 2020, il servizio di atp Esercizio si rafforza ancora arrivando a raggiungere l’85 % dell’orario ordinario. In vista del completo ritorno alla normalità per la metà di giugno, saranno effettuate modifiche al servizio su alcune linee.

Nel Genovesato i passeggeri avranno nuovamente la linea 36 e 36C giornaliera per quanto riguarda il comune di Campomorone (destinazioni San Martino di Paravanico e Pietralavezzara) e Ceranesi (Gaiazza e Sareto); il servizio sarà a prenotazione "chiama il bus" da lunedì a venerdì. Reintegrata la linea 35 giornaliera per quanto riguarda il comune di Serra Riccò (destinazioni Serra Valleregia e Casella) sempre con servizio sarà a prenotazione "chiama il bus" da lunedì a venerdì. Nuovamente in funzione anche le linee 37, 37P e 37C per il comune di Sant’Olcese. Torna la linea giornaliera per Livellato.

Nel Tigullio vengono ripristinate in toto le linee urbane circolari 3, 13 e 31 (Chiavari-Lavagna-Carasco-Calvari-Conscenti). Ripristinata la linea 7 tra Rapallo e Santa Margherita, e viene reintegrata con cadenza giornaliera la linea 82 da Santa Margherita a Portofino, considerata a ragione la linea più turistica: previste 26 corse giornaliere tra andata e ritorno dal lunedì alla domenica compresa. Nel Golfo paradiso, reintegrata la linea di Sori e il bus frazionale tra Recco e Testana.

Tra Tigullio e provincia della Spezia tornano la linea 50 per Varese ligure e la 52 per Carro; le linee 43, 47 e 48 per Deiva, Framura, Levanto e Bonassola. Nell’Aveto torna invecela linea 11 di Santo Stefano.



Gli orari sono pubblicati sul sito di Atp Esercizio e negli allegati in fondo a questo articolo. «Si tratta di un graduale ritorno alla normalità, tarando il servizio con le nuove esigenze di mobilità considerando anche i recenti limiti di portata dei mezzi, imposti nel rispetto del distanziamento sociale - puntualizza Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp - siamo molto soddisfatti del sistema di Bus a Chiamata, tanto che abbiamo deciso di mantenerlo anche per il futuro».

Tutto il personale solitamente dedicato al contrasto all'evasione sarà tenuto a monitorare i livelli di carico per poter intervenire, nel caso in tempi brevi. Ovviamente resta l’invito a seguire il sito aziendale o chiamare il numero 0185/373323, mentre per il Chiamabus resta il numero verde: 800499999. Sempre dal 25 darà ulteriormente incrementato il servizio di sanificazione dei mezzi.



