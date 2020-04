Corriere, nuovo cambio di orari: le modifiche zona per zona

Cambiano ancora gli orari elle corriere. Da lunedì 6 aprile entrano in vigore diverse modifiche per quello che riguarda gli autobus di Atp, ecco le modifiche principali zona per zona.

Corriere, le modifiche a Levante

Viene inserita una corsa completa della linea di collegamento degli ospedali (linea 98) alle ore 6 da Bargonasco per Casarza, Sestri, Cavi, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo e Santa Margherita Ligure. Sulla linea 442 inversione del percorso della corsa delle ore 17.50 passando prima da Santa Saturnino e poi a Comeglio ed una corsa alle ore 19 da Moneglia FS a bv Comeglio. Inserimento di 3 corse mattinali da Carasco a Chiavari e una da Rostio a Carasco sulla linea 13. Inserimento di 2 corse sulla linea 3 da Conscenti a Chiavari

Genovesato, le novita sui bus Atp

Inserimento di una corsa alle ore 7.00 da Bolzaneto c/o capolinea "Giro del Vento" per Piccarello. Inserimento di una corsa da Ponte X a Isoverde alle ore 12.05 con ritorno alle ore 12.25. Inserimento di una corsa da Ponte X a Isoverde alle ore 7.40 con ritorno alle ore 8. Prolungamento fino a Casanova della corsa delle ore 12.13 dal capolinea di Bolzaneto presso "Giro del Vento" oggi limitata a Piccarello. Aggiunti due collegamenti della linea Bolzaneto FS - Canonero - Livellato alle ore 6.25 e alle ore 6.55.

Le modifiche nell'entroterra

Aggiunto un collegamento da Ponte X a Busalla alle ore 15.25. Sulla linea Busalla Bromia viene inserita una corsa in arrivo limitata a Casella alle ore 7.50. Sulla linea Bromia Busalla viene inserita una corsa in partenza limitata a Ponte Savignone alle ore 12.30. Viene inserito un collegamento via A7 alle ore 17.25 Bromia Casella Genova con ritorno alle 18.45

A Ponente

Sulla linea 8 Voltri-Arenzano-Cogoleto-Varazze vengono inserite le seguenti corse limitate: ore 6.00 Cogoleto FS Varazze, ore 6.15 Varazze Cogoleto FS e ore 18.15 Varazze Cogoleto FS. Vengono inserite le corse Cogoleto FS - Lerca delle ore 5.30 e viceversa delle ore 5.45. Vengono inseriti i collegamenti delle ore 5 e 6.25 sulla tratta Maddalena-Masone-Voltri FS.

Boom di richieste per il "Chiamabus"

Per quanto riguarda il servizio di bus a chiamata, a una settimana dall’introduzione del sistema a prenotazione i dati sono positivi: circa 100 al giorno, in media, le prenotazione da parte dei passeggeri. Va ricordato che il servizio è reso disponibile laddove siano del tutto assenti le corse di linea. Chi fosse interessato può telefonare al numero verde 800499999, attivo dalle ore 8 alle 12 dal lunedì al sabato.

