Corriere, insieme al nuovo orario arriva il servizio bus a chiamata

Lunedì 30 marzo 2020, come già annunciato, entrerà in vigore il nuovo orario delle corriere di Atp, che estende la modalità dell’orario di servizio festivo invernale a tutti i giorni della settimana e a tutte le linee.

Questo è stato deciso per rispondere alle nuove esigenze emerse dal decreto che di fatto vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Contestualmente, al fine di garantire la mobilità nei citati casi di comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza, sarà attivato un servizio di trasporto a prenotazione “Chiamabus” per le giornate dal lunedì al venerdì “con modulazione giornaliera” dalle ore 5 alle ore 19. Il sistema di bus a chiamata verrà reso disponibile dove siano del tutto assenti le corse di linea.

Corriere Atp a chiamata, come funziona?

Chi fosse interessato può telefonando al numero verde 800499999 che sarà attivo dalle ore 8 alle ore 12 dal lunedì al sabato, a partire da venerdì 27 marzo. La prenotazione dovrà essere effettuata entro il giorno precedente l’effettuazione della corsa e le corse saranno effettuate, di norma, in base all’ordine di prenotazione. L’utente dovrà avvisare in caso di disdetta della prenotazione per cause proprie e sarà richiamato per la conferma della prenotazione e dell’orario della corsa. Dovrà, inoltre, tassativamente essere munito di autocertificazione ai sensi del decreto del 22 marzo, per la verifica da parte del personale di bordo.

Le tariffe

Le tariffe applicate saranno quelle abituali; potranno pertanto accedere al servizio tutti i titolari di abbonamenti e titoli di viaggio ordinari. Non verranno applicati supplementi. «Anche su richiesta di molti amministratori locali, preoccupati per la revisione dell’orario, abbiamo chiesto ad Atp di dare ai passeggeri, in particolare a quelli dei comprensori meno servizi e decentrati, la possibilità di avere un servizio a chiamata. Ancora una volta Atp Esercizio si è dimostrata un’azienda capace di accogliere le richieste che arrivano dai territori» ha commentato Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Traspirti per la Città Metropolitana.

Atp ricorda di munirsi sempre di valido titolo di viaggio prima della salita in quanto è temporaneamente sospesa la vendita a bordo. Gli agenti verificatori di

Atp saranno infatti presenti per l’attività di controllo anche a bordo dei mezzi “Chiamabus”. Per informazioni rimangono operativi sia il canale Telegram, sia il numero dedicato 0185/373323.

