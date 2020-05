Report settimanale di monitoraggio sul covid, Ansaldi: «Nelle linee del Ministero della Salute»

«Oggi è arrivata la prima versione del rapporto settimanale del Ministero della Salute e dell'ISS, i dati sono ancora positivi», lo ha detto giovedì sera il presidente della Regione Giovanni Toti durante la consueta conferenza stampa sull'epidemia da covid-19.

Il report settimanale di monitoraggio della fase due in Liguria, è stato poi commentato, nella sua specificità scientifica, dal resposabile prevenzione di Alisa, Filippo Ansaldi.

Coronavirus, la performance della Liguria

«Ormai da un paio di settimane il valore R0 è attorno allo 0,5, il che vuol dire che per ogni caso primario abbiamo la metà dei casi secondari», ha detto il direttore. «Questo spiega la diminuzione della pressione nel nostro servizio sanitario; la capacità del sistema di monitorare l'epidemia è ampiamente sotto le soglie indicate dal Ministero».



«Il report - ha detto Ansaldi - è stato inviato dal ministero e dall'Istituto Superiore di Sanità, si tratta di indicatori importanti che servono al ministero e all'Iss per monitare l'andamento della fase due, se stiamo sorvegliando correttamente, se il nostro sistema è in grado di reggere se si verifica un aumento dei casi».

Gli indicatori analizzati dal Ministero della Salute

«Il primo è la capacità del sistema di monitorare l'evento epidemiologico - ha spiegato Ansaldi - la percentuale estremamente elevate e sopra il livello di soglia ci dice che il nostro sistema di sorveglianza sta funzionando bene, ringrazio i colleghi che collaborano in Alisa analizzando i dati».



Un altro indicatore riguarda la capacità del sistema di procedere a un accertamento diagnostico: «La capacità di gestire i contagi e l'approfondimento diagnostico».

L'ultimo indicatore riguarda le risorse umane in campo: «Quelle messe in campo sono sopra la soglia individuata dal ministero».

Segue report completo, su 21 indicatori uno solo è a livello giallo "warning".

