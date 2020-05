Coronavirus, la vigilia della ripartenza

La Liguria - come il resto d'Italia - riapre lunedì 18 maggio, avviando così la vera e propria "fase 2" dell'emergenza coronavirus: al via il commercio al dettaglio, la ristorazione, i bar, le attività, i servizi alla persona come parrucchieri ed estetisti. Ci si potrà spostare in ogni parte della propria regione fino al 3 giugno, data in cui - se tutto andrà bene - ci si potrà muovere anche tra una regione e l'altra e all'estero. A illustrare le nuove misure, sabato sera, il premier Giuseppe Conte durante una conferenza stampa. Il Presidente del Consiglio ha parlato anche di altre date per nuove aperture, come il 15 giugno per cinema e teatri. Per quanto riguarda piscine e palestre, invece, Regione Liguria è orientata ad anticipare la riapertura al 18 maggio, rispetto a quanto detto dal premier.

Ma a frenare sul Dpcm, nella notte tra sabato e domenica, sono state le Regioni, i cui presidenti hanno nuovamente incontrato Conte, con il timore che le nuove normative depotenziassero le linee guida adottate dalle amministrazioni locali, creando caos normativo. Un nuovo accordo, che riprende le linee guida delle Regioni per le ordinanze, è stato raggiunto alle 3,30 di notte. «ll Decreto del Presidente del Consiglio che dovrebbe aprire da lunedì la nuova fase del Paese - ha spiegato il governatore della Liguria Giovanni Toti - non corrisponde all’accordo politico raggiunto ieri. Le linee guida per la riapertura delle attività commerciali, concordate con le categorie, devono essere chiaramente recepite. Serve un’assunzione di responsabilità e coraggio». Lo stesso Toti illustrerà l'ordinanza regionale per la riapertura della Liguria domenica pomeriggio.

La situazione in Liguria

Nella nostra regione, gli ultimi dati parlano di 51 contagiati e 10 schede decesso registrate negli ospedali tra venerdì e sabato. Ma anche - nella stessa forbice temporale - di 100 guariti con due test consecutivi negativi, e di 21 persone in ospedale in meno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il report del Ministero

Sul sito del Ministero della Salute è disponibile il report settimanale del monitoraggio fase 2 a cura dell'Iss, e la Liguria - che ha un Rt pari a 0,48 - rientra nella fascia delle regioni italiane con una valutazione relativa all'aumento di trasmissione e attuale impatto di Covid-19 sui servizi assistenziali di livello 2 (bassa) in evoluzione. Cosa vuol dire? Il sito del Ministero spiega che il livello 2 vuol dire che c'è bassa probabilità di aumento di trasmissione e un basso impatto sui servizi assistenziali. L'espressione "in evoluzione" segnala la presenza di "focolai di trasmissione da monitorare con attenzione", anche se il trend settimanale dei casi di Covid-19 è in discesa. Occorre dunque non abbassare la guardia: sempre dai dati del sito del Ministero della Salute al 16 maggio si evince che la Liguria è quarta - tra le regioni italiane - per incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente. Ma è anche la sesta per numero totale di dimessi/guariti, e per il numero totale di casi di Covid-19.