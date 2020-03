Coronavirus, il nuovo ponte e il palazzo della Regione si illuminano con il tricolore

Giorni difficili per Genova e per l'Italia, e per infondere coraggio venerdì sera un laser colorato ha "dipinto" il nuovo viadotto sul Polcevera in costruzione con le tonalità della bandiera italiana.

Anche il palazzo di Regione Liguria si è illuminato con il tricolore: «Un unico cuore che batte: viva l’Italia! Insieme ce la faremo» ha commentato su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.