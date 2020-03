Coronavirus, la Regione attiva il numero verde 800938883

Da domani, mercoledì 18 marzo, la Regione Liguria attiverà il numero verde 800938883 per "avere notizie organizzative sui bisogni primari" da soddisfare durante l'emergenza coronavirus.

Risponde personale formato e competente per poter fornire risposte adeguate e da professionisti. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale. «Il numero verde regionale sarà attivo da domani, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16, il sabato dalle 9 alle 12».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come usare correttamente i numeri d'emergenza

Per tutto ciò che riguarda la salute, (sintomi quali febbre, tosse etc) va chiamato il proprio medico di famiglia o l'112; se si vogliono avere notizie di andamento generale sul fenomeno coronavirus, in Ministero della Salute ha messo a disposizione la linea telefonica 1500; per notizie che riguardano utilità organizzative rispetto a determinati bisogni il nuovo numero verde 80093883.