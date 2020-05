Coronavirus, i numeri in Liguria. Via libera alle visite ai parenti in regioni confinanti

Nuova ordinanza in Liguria nel mezzo della prima settimana di vera e propria riapertura: mercoledì, quando il numero complessivo delle persone positive al coronavirus era di 4.264 casi, il presidente della Regione Giovanni Toti ha formato un provvedimento con cui dà il via libera ai centri estivi per i bambini dal 1 giugno, all’apertura immediata delle aree gioco per i bambini (compresi i cosiddetti gonfiabili), e alle visite ai congiunti residenti in Comuni limitrofi di regioni confinanti.

Quest’ultimo punto, ovviamente, è frutto della collaborazione con le Regioni stesse: chi ha un parente o l’ormai famoso “congiunto” in una regione limitrofa può andarlo a trovare con l’obbligo di rientro in giornata e di autocertificazione, che ormai non serve più, invece, per circolare nel territorio regionale.

L’ordinanza consente inoltre anche ai titolari di servizi alla persona - parrucchieri, barbieri, estetisti - di tenere aperto anche nei giorni festivi, fino a un massimo di 100 ore settimanali.

«Grazie all’intesa raggiunta con il governo - ha spiegato Toti - abbiamo posto rimedio ad un problema che ci era stato sollevato da più parti, in relazione agli spostamenti tra regioni, vietati fino a mercoledì. Nelle prossime ore inoltreremo le comunicazioni ai presidenti di Regione coinvolti, ovvero al presidente Rossi per la Toscana, Cirio per il Piemonte e Bonaccini per l'Emilia Romagna. Non appena riscontrato e comunicato ai prefetti, si potrà operare».

I numeri del coronavirus in Liguria

A fronte di 4.264 casi positivi in Liguria, mercoledì i numeri confermavano sostanzialmente quanto osservato nei giorni scorsi: continuano ad aumentare i guariti, 3.639 in totale, e purtroppo anche le vittime, 1.384 da inizio emergenza con una crescita che sembra attestarsi sulle due cifre al giorno.

I nuovi contagi diagnosticati tra martedì e mercoledì, a fronte di 1.547 tamponi, sono 32. Scendono invece costantemente i ricoverati, 332 in tutta la Liguria mercoledì sera, 22 in terapia intensiva.

Le persone che si stanno curando a domicilio scendono a 1.846, le persone in sorveglianza attiva sono 1.335.

Le altre novità in Liguria

L’ordinanza firmata dal governatore ligure consente anche tutte le attività sportive e ricreative connesse alla navigazione, nel rispetto delle linee guida del ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il trasporto nautico e la balneazione (che vengono allegate).

Oltre all’ordinanza, Regione Liguria ha predisposto alcune Faq in cui si specificano alcuni punti: all’interno delle strutture ricettive è necessario rispettare sempre la distanza minima interpersonale di 1 metro, ad eccezione delle persone dello stesso nucleo familiare o stesso gruppo di viaggiatori o che occupino la stessa camera (possono derogare alla distanza esclusivamente tra loro).

Nella ristorazione sono consentiti i buffet esclusivamente con la consegna da parte dell’operatore munito di guanti e mascherina senza che nessuno tocchi cibi e bevande (un punto particolarmente “caldo”, vista la gaffe del sindaco di Genova Marco Bucci, che nel corso di una cerimonia all’Albergo dei Poveri ha afferrato una pizzetta dal vassoio con le mani e senza guanti).

Per quanto riguarda il turismo, per gli appartamenti in affitto a uso breve si applicano le linee guida già predisposte per le strutture ricettive, e nelle strutture ricettive in generale è prevista l’esclusione della funzione “ricircolo” dell’aria condizionata nel caso in cui gli impianti installati lo consentano e, in caso contrario, è obbligatorio di arieggiare i locali.

La Liguria, insomma, guarda ora al 3 giugno, giorno in cui il governo consentirà gli spostamenti tra regioni diverse. Le indiscrezioni degli ultimi giorni, però, sollevano qualche incognita sull’effettiva libera circolazione tra tutte le regioni: non è escluso che siano imposti vincoli a seconda dell’andamento della curva epidemiologica.

Spiagge, ecco quando riapriranno

Il sindaco Marco Bucci, presidente di Anci, ha inoltre confermato che è allo studio un protocollo per la riapertura delle spiagge ligure: 10 metri quadri tra il singolo o il nucleo familiare con relativo ombrellone, e un'app per controllare gli ingressi.

Si suggeriscono 10mq per ciascun nucleo o persona singola, con un sistema di controllo agli ingressi. Secondo quanto dichiarato dal sindaco Bucci, in conferenza stampa con Toti mercoledì sera, è allo studio un'app che indichi gli "slot" liberi nelle varie spiagge.

I litorali non riapriranno, però, il weekend del 23-24 maggio, come auspicato inizialmente dal sindaco: «Se ci riusciamo, riapriremo la settimana del 25, piu probabile nel weekend».

«Non sarà facile per via delle distanze da rispettare sulle spiagge - ha concluso Bucci - ma avremo un'app che permetterà di sapere in tempo reale quanti posti liberi ci saranno nella determinata spiaggia per evitare gli assembramenti».