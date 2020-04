Coronavirus, 4335 positivi in Liguria, oggi riaprono alcune attività

È stato un weekend di Pasqua relativamente tranquillo in Liguria e nel suo capoluogo: per fortuna la tanto temuta "marcia" verso le seconde case è stata contenuta, anche grazie alla macchina di controlli predisposta dalle forze dell'ordine che hanno presidiato strade, autostrade, mare e cielo, e gli spostamenti degli stessi genovesi sono stati molto limitati. E oggi, martedì 14 aprile, riaprono per la prima volta alcune attività (ma non mancano dubbi e perplessità), e in determinate zone, come in via Sestri, sono arrivate transenne per regolare gli accessi ai negozi.

I dati del Covid-19 in Liguria

Per quanto riguarda la situazione dei positivi al coronavirus, a lunedì sera erano 4335 in tutta la regione, 60 in più di domenica. I deceduti dall'inizio dell'emergenza sono 760, 11 in più rispetto a domenica. Tra le vittime, un altro operatore socio sanitario, dipendente della casa di riposo San Camillo al Righi. Continua la denuncia sui contagi all'interno delle Rsa da parte dei sindacati: la Uil ha fatto sapere che si costituirà parte civile nel processo sulla morte di Pedro Garcia, 57 anni.

I test effettuati a lunedì 13 aprile sono 23.129 (1146 in più). Sono al domicilio 2217 persone, clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 992 persone. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 479 (31 in più di domenica).

Il trend dell'epidemia sembrerebbe ancora in calo, un buon dato «correlato anche al fatto che il comportamento dei liguri sta dimostrandosi molto coerente con le norme» come ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti.

Cittadini disciplinati nel weekend di Pasqua

In attesa dei dati sugli spostamenti delle persone attraverso le celle dei telefonini, la sensazione del sindaco di Genova Bucci è che i cittadini si siano comportati secondo le regole. «Sono state fermate per controlli molte persone e non più dell'1% ha ricevuto una contravvenzione, quindi vuol dire che i genovesi si sono comportati bene».

In generale, secondo i dati diffusi martedì dalla Prefettura, nel weekend sono state controllate oltre 10mila persone e più di 500 attività commerciali: le sanzioni per l'inosservanza al decreto anti-contagio hanno riguardato poco più del 5% dei fermati.

In pochi non hanno saputo resistere al richiamo della Pasquetta per una gita fuori porta, e sono stati subito scoperti dai carabinieri forestali.

Il giorno di una prima parziale riapertura

Oggi, martedì 14 aprile, in Liguria riaprono le librerie, le cartolerie, gli studi professionali e i negozi di abbigliamento per bambini come voluto dal Governo. A queste attività se ne aggiungono altre, individuate da Regione Liguria e ritenute coerenti con il decreto nazionale dell'11 aprile. «Con un ulteriore provvedimento regionale, il presidente della Regione, ha individuato attività tipiche della Liguria con necessità di attività turistiche, stagionali, agricole e paesaggistiche particolari che non ritiene in contrasto con la normativa nazionale ma aggiuntive e ulteriormente specificative», ha detto Toti durante il consueto punto del giorno dalla sala Trasparenza.

Riapre dunque anche la filiera del legno e quella tecnologica, della telefonia e dei computer a cui si aggiungono alcune particolarità regionali come piccoli cantieri, orti e giardini.

Ripartono i giardinieri e tutti quelli che si occupano della cura dei parchi sia pubblici sia privati, inclusi i manutentori dei campi da calcio e altri campi all'aperto. Autorizzati anche orti, frutteti e piccoli allevamenti di animali da cortile, e anche l'attività di manutenzione straordinaria di allestimento degli stabilimenti balneari o di piccoli chioschi nel demanio marittimo o fluviale.

Riprende anche l'edilizia libera, sia privata che pubblica. Non si fermano infine le opere pubbliche e i grandi cantieri legati al dissesto idrogeologico, ai lavori di protezione civile, al rifacimento di argini, strade, alla messa in sicurezza di frane, di dighe foranee e le opere a mare continuano ad essere autorizzati.

Per quanto riguarda la nautica, i cantieri navali restano chiusi (fatte salve autorizzazioni prefettizie) ma si autorizza la consegna delle barche già allestite ed eventuali collaudi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Primo parto in diretta con il tablet

Al San Martino nel fine settimana si è svolto il primo parto in diretta via tablet: l'ospedale ha messo a punto una tecnologia che consente ai papà - che non possono entrare in sala parto a causa delle disposizioni di sicurezza per il contrasto del coronavirus - di assistere in diretta all'evento.