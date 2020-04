L'ira di una mamma: «Rubati a scuola tv, comprati con i risparmi dei nostri bimbi»

C'è rabbia fra i genitori dei bambini e il personale della scuola Sbarbaro di Cornigliano, recentemente visitata dai ladri. Villa De Mari Dufour ospita la scuola dell'infanzia Villa Dufour, al piano terra, e la scuola primaria Sbarbaro ed entrambe sono state teatro di un furto.

«Sono una mamma delle tante che si sente afflitta perché con tanta fatica abbiamo raccolto una cifra per comprare un televisore ai nostri bimbi ed è stato rubato approffittando della situazione critica del Covid-19», racconta chi ci ha contattato.

Dal dirigente scolastico scopriamo che i televisori portati via sono addirittura quattro, smart tv da 55 pollici, insieme ad altri oggetti come tablet. Inoltre i ladri hanno bivaccato all'interno delle scuole, lasciando un disastro, e danneggiando alcune porte. Il danno, ancora da quantificare per intero, ammonta a qualche migliaia di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Del fatto è stato informato il commissariato di polizia di Stato di Cornigliano. Anche la polizia locale si è attivata per quanto riguarda le immagini di una telecamera, che però inquadra solo l'ingresso della scuola, dunque potrebbe non aver immortalato i malviventi.