Spesa in fase 2, Coop estende l’app per saltare la coda a oltre 20 supermercati

L’app per saltare la coda lanciata da Coop e valida sino a ieri, in territorio genovese, solo per l’Ipercoop l’Aquilone, potrà ora essere utilizzata anche per altri punti vendita liguri.

Il servizio di prenotazione dell’accesso a supermercati e ipermercati via smartphone, CoD@Casa, era stato lanciato già a fine marzo. Da lunedì 4 maggio, giorno in cui di fatto inizia la fase 2 in tutta Italia, è stato esteso a tutti i 7 ipermercati di Coop Liguria e in 21 supermercati.

Su Genova funzionerà quindi nei punti vendita di corso Europa, corso Gastaldi, via del Mirto, Val Bisagno, Piccapietra, Zerbino, Antonio Negro, Fiumara (dal 5 maggio), Pegli e Sestri Ponente;

Nello spezzino in quelli di viale Amendola e via Saffi; attiva l’app anche in quelli di Imperia, Sanremo, Finale Ligure, Vado Ligure Molo 8.44, Varazze, Arenzano, Chiavari, Rapallo e Sestri Levante.

L’app sviluppata gratuitamente da Sopra Steria permette di prenotare in anticipo il giorno e la fascia oraria in cui si andrà a fare la spesa, con intervalli di mezz’ora in mezz’ora. Chi sceglie questa opzione, che permette a Coop Liguria di contingentare ancora più puntualmente ed efficacemente gli ingressi, non dovrà più fare la coda e potrà usare una corsia di accesso preferenziale.

Per prenotarsi è sufficiente digitare questo url https://codacasa.force.com/CoDaCasa/s/ oppure inquadrare il QR code presente sulle locandine affisse nei punti vendita dove il servizio è attivo. Al primo accesso, all’utente verrà richiesto di registrarsi, scegliere una password e autorizzare Coop Liguria al trattamento dei dati personali.

Il cliente potrà poi scegliere il punto vendita preferito da un elenco a cascata e selezionare il giorno e la fascia oraria in cui intende fare la spesa. Una volta completata la prenotazione, riceverà una conferma via mail, da presentare all’addetto che presidia l’ingresso del negozio, in forma cartacea o direttamente sul cellulare.

Coop dà anche la possibilità di effettuare la prenotazione per telefono, al numero 010 9139500, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18.